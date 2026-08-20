বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল আলমগীর, শুক্রে শপথ

বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল আলমগীর, শুক্রে শপথ
বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন প্রবীণ বিএনপি নেতা ৷ আগামিকাল তিনি শপথ নেবেন ৷
By PTI
Published : August 20, 2026 at 6:30 PM IST
ঢাকা, 20 অগস্ট: প্রতিবেশী বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হলেন প্রবীণ বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল আলমগীর ৷ বৃহস্পতিবার বিগত 35 বছরে প্রথম বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হল বাংলাদেশে ৷ নির্বাচনে 167টি ভোটে জয়ী হন 78 বছর বয়সি প্রবীণ নেতা মির্জা ফখরুল ৷ তিনি দেশের 23তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ৷ গত 24 জুলাই রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷
বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তথা রিটার্নিং অফিসার এএমএম নাসির উদ্দিন জানান, এদিন দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মির্জা ফখরুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওলি আহমেদ ৷ তিনি লিবেরাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান ৷ জামাত-এ-ইসলামি'র নেতৃত্বে 11টি বিরোধী দলের জোটের তরফে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল ৷
এদিন দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট হয় ৷ সব মিলিয়ে জাতীয় সংসদের 349 জন ভোটারের মধ্যে 343 জন ভোট দিয়েছেন ৷ 6 জন সাংসদ ভোট দানে বিরত থেকেছেন ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন ৷ মির্জা ফখরুল আলমগীর পেয়েছেন 255টি ভোট ৷ অন্যদিকে কর্নেল ওলি আহমেদের ঝুলিতে পড়েছে 88টি ভোট ৷ আগামিকাল বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেবেন মির্জা ফখরুল ৷
গত 35 বছরে এই প্রথমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দিতে পেরেছে বিরোধীরা ৷ এর আগে একজন প্রার্থীই নির্বাচনে লড়তেন ৷ গত সপ্তাহে বিএনপি'র প্রবীণ নেতা মির্জা ফখরুল আলমগীরের নাম রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয় ৷ তারপরই তিনি দলের মহাসচিব এবং জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷
গত 24 জুলাই মেয়াদ শেষের দু'বছর আগেই বাংলাদেশের রা৷ষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷ শারীরিক অসুস্থতার দর্শিয়ে ইস্তফা দেন 76 বছর বয়সি সাহাবুদ্দিন ৷ দ্য ডেইলি স্টার নিউজপেপারকে তিনি বলেছেন, "আমি বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছি ৷"
2023 সালের এপ্রিলে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন সাহাবুদ্দিন ৷ তিনি 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন ৷ তাঁর পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্য়ে এখনও দু'বছর বাকি ছিল ৷ সাহাবুদ্দিনই একমাত্র, যিনি দেশে শেখ হাসিনার আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট পদে রয়ে গিয়েছিলেন ৷ 2024 সালের 5 আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন এবং এখন নয়াদিল্লিতে রয়েছেন ৷ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর তাঁর পদত্যাগ পত্র নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে রা৷ষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের নাম জড়িয়েছিল ৷