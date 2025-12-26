19 বছর বাদে বাবার সমাধিস্থলে তারেক, আবেগঘন খালেদা-পুত্র
বিদেশে 17 বছর স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকার পর বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার একদিন পর শুক্রবার বাবার সমাধিস্থলে গেলেন তারিক ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর দলের কর্মী ও সমর্থকরা ৷
By PTI
Published : December 26, 2025 at 9:01 PM IST
ঢাকা, 26 ডিসেম্বর: তাঁর গুলশান এলাকার বাড়ি থেকে প্রয়াত বাবা জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থল জিয়া উদ্যানের দূরত্ব খুব বেশি হলে 8 কিলোমিটার ৷ এই সামান্য রাস্তা পেরতে 19 বছর লেগে গেল জিয়াপুত্র তারেক রহমানের ৷ বিদেশে 17 বছর স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকার পর বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার একদিন পর শুক্রবার বাবার সমাধিস্থলে গেলেন তারিক ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর দলের কর্মী ও সমর্থকরা ৷
এর আগে বিএনপি-র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব থাকার সময় 2006 সালের 1 সেপ্টেম্বর শেষবার প্রয়াত পিতার সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷ এর বছর দুয়েকের মধ্যে দেশ ছাড়েন ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা ৷ তারও প্রায় দেড় বছর বাদে দেশে ফিরেছেন তারেক ৷ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি একটি কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মা খালেদা লড়বেন তিনটি আসন থেকে ৷ দল আরও জানিয়েছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন খালেদা ৷ তবে তাঁর শরীর সঙ্গ না-দিলে দায়িত্ব নেবেন ছেলে তারেক ৷
এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিএনপি-র হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থকের ভিড় সামলে জিয়া উদ্যান পৌঁছতে সময় লেগে গেল প্রায় 1 ঘণ্টা 51 মিনিট ৷ প্রয়াত রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধা জানানোর সময় তিনি কেঁদে ফেলেন ৷ বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছতেও দেখা যাচ্ছিল তাঁকে ৷ বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা জিয়া কর্মজীবনে ছিলেন বাংলাদেশ সেনার আধিকারিক ৷ বাংলাদেশের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হিসেবে 1977 থেকে 1981 সাল পর্যন্ত পদে ছিলেন ৷ এরপর তাঁকে হত্যা করা হয় ৷ তাঁর হাতে তৈরি দলের দায়িত্ব আসে স্ত্রী খালেদার হাতে ৷ আরও পরে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও হন ৷ সেই তখন থেকে তিনিই দলের প্রধান ৷ আরও পরে রাজনীতিতে আসেন তারেক ৷ তবে 2008 সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পক্ষে না থাকায় দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷
বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় তারিক ফিরে আসবেন এই অনুমান করা হয়েছিল অনেক আগেই ৷ সম্প্রতি খালেদা অসুস্থ হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলের সেই অনুমান সত্য হতে পারে বলে মনে হয়েছিল ৷ তবে নানা কারণে দেশে ফেরার সময় পিছিয়ে দেন তারেক ৷ শেষমেশ বিএনপি-র তরফে জানানো হয় 25 ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন তারেক ৷ সেই মতো বৃহস্পতিবার সপরিবারে তিনি দেশে ফেরেন ৷ বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷" তাঁর কথায় উঠে আসে একাত্তরের যুদ্ধ, প্রয়াত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির কথা ৷