সরকার গঠনের আগেই বিতর্ক ! শপথ নিয়ে জামাত-এনসিপি'র সঙ্গে বিএনপির মতানৈক্য

সকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিএনপির সঙ্গে বিরোধী জামাতের দ্বন্দ্ব শুরু হয় ৷ এনসিপিও নয়া সরকারের সূচনা নিয়ে কড়া আক্রমণ শানিয়ে পোস্ট করে ৷

Protesters celebrate outside the Bangladesh Parliament after getting the news of Prime Minister Sheikh Hasina's resignation, in Dhaka, Bangladesh, Aug. 5, 2024. (AP)
2024 সালের 5 অগস্ট জাতীয় সংসদের বাইরে বিক্ষোভ (ফাইল ছবি (এপি))
By PTI

Published : February 17, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
ঢাকা, 17 ফেব্রুয়ারি: নয়া সরকার গড়ার আগে থেকে প্রকাশ্যে জামান-বিএনপি বিরোধ ৷ মঙ্গলবার সকালে নবনির্বাচিত সাংসদদের শপথ নেওয়ার পাশাপাশি 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ'-এর নির্বাচিত সদস্যদেরও শপথ নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু বিএনপি সাংসদরা শপথ নেবেন না বলে জানান ৷ এই আবহে জামাত জানায়, তাহলে তাঁদের সাংসদরাও শপথ নেবেন না ৷

পরে অবশ্য বিরোধ মিটিয়ে জামাতের সাংসদরা শপথ নেন ৷ পাশাপাশি তাঁরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেন ৷ তাঁদের পথে হাঁটে আরেক বিরোধী ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ৷ কিন্তু তারা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "বিএনপি সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না-নেওয়ায় মন্ত্রীপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে না এনসিপির নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা ৷"

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে এনসিপি'র মুখ্য সংগঠন (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম সোশাল মিডিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে পোস্ট করেন "জুলাই সনদ ও অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গদ্দারি করে বিএনপি সরকারের যাত্রা শুরু হল !"

এদিন জাতীয় সংসদের শপথ কক্ষে কক্সবাজার–1 আসনে নবনির্বাচিত বিএনপি সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইনি ৷" তিনি সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যের শপথগ্রহণের একটি নীল ফর্ম দেখিয়ে বলেন, "এই ফর্মটি সংবিধানে নেই ৷ গণভোটের রায় অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হলে আগে সেটা সংবিধানে ধারণ করতে হবে ৷ এই পরিষদের সদস্যকে কে শপথ নেওয়াবেন, সেটা বিধান করতে হবে ৷ নীল ফর্মটি সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে আসবে, সেগুলি সাংবিধানিকভাবে জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর জাতীয় সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের বিধান করা যাবে ৷ সংবিধান মেনে আমরা এই পর্যন্ত এসেছি ৷ আগামী দিনেও চলব ৷"

বিতর্কের সূত্রপাত শপথ গ্রহণ নিয়ে ৷ সব রাজনৈতিক দলের নবনির্বাচিত সংসদদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন ৷ জাতীয় সংসদ ভবনের ভিতরে শপথ কক্ষে প্রথম দফায় বিএনপি'র সাংসদদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি ৷ এরপরে ছিল জামাত ও তাদের নেতৃত্বে 11টি পার্টির জোটের সাংসদদের শপথ গ্রহণ ৷ কিন্তু বিএনপি শপথ গ্রহণের আগে সাফ জানিয়ে দেয় সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে বিএনপি'র কোনও সাংসদ শপথ নেবেন না ৷ এটাই চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ ৷ এরপরই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে ৷ জামাতের সাংসদরা বেঁকে বসেন ৷

জামাতের ডেপুটি চিফ ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, "বিএনপি'র সাংসদরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত আমরা শপথ নেব না ৷" তিনি বলেন, "সংবিধান সংস্কার ছাড়া সংসদ গঠনের কোনও অর্থ নেই ৷"

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 297টি আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয়ী হয়েছে বিএনপি ৷ কট্টরপন্থী জামাত-ই-ইসলামি পেয়েছে মাত্র 68টি আসন ৷ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে লড়তে পারেনি ৷ তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন ৷ একসময় বিএনপি'র মিত্র দল এবার বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে ৷ গত 12 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদ-এর গণভোট হয় ৷ সেখানে সংবিধান সংস্কারের সমর্থনে বিপুল ভোট পড়েছে ৷ এবার সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন হবে ৷

