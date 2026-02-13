বিশ সাল বাদ ! বাংলাদেশের মসনদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠা নিয়ে ফিরছে বিএনপি

বিশ সাল বাদ ! বাংলাদেশের মসনদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠা নিয়ে ফিরছে বিএনপি
বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝড় তুলেছে ধানের শিষ ৷ হাসিনা-পরবর্তী প্রথম ভোটে এগিয়ে চলেছে বিএনপি ৷ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে জিয়া-পুত্র তারেক ৷
Published : February 13, 2026 at 3:17 PM IST
ঢাকা, 13 ফেব্রুয়ারি: বিশ সাল বাদ ! একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) ৷ 20 বছর পর ফের বাংলাদেশে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে খালেদা জিয়ার দল ৷ এর আগে 2001-06 সালপর্যন্ত দেশ শাসন করেছিলেন প্রয়াত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ৷ হাসিনা-পরবর্তী যুগে এবার বিএনপি'র সরকার গড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷ এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ৷
শেষবার 2001 সালে জামাতের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল বিএনপি ৷ এবার পাকিস্তান-ঘেঁষা জামাতকে ছাড়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিএনপি ৷ বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সংসদীয় নির্বাচনে 300টি আসনের মধ্যে বিএনপি 200-রও বেশি আসনে জয় পেয়েছে ৷ বিরোধী কট্টরপন্থী জামাত ও তাদের মিত্র দলগুলি 70-এর ঘরে ৷ তাই তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া একপ্রকাশর নিশ্চিত ৷ দু'টি আসনেই জয়ী হয়েছেন তিনি ৷
এই আবহে শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ শুভেচ্ছা জানিয়েছে পাকিস্তান, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ ৷ এছাড়া পড়শি দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারেক রহমানকে 'ভাই' সম্বোধন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷
2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে পতন হয় হাসিনা সরকারের ৷ দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ সেই থেকে তিনি নয়াদিল্লিতে গোপন ঠিকানায় বাস করছেন ৷ গতকাল এই সংসদীয় নির্বাচনকে 'অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী খুনি-ফ্যাসিস্ট ইউনূসের প্রহসনের নির্বাচন' বলে প্রতিক্রিয়া দেন তিনি ৷
বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি আসনে এখনও গণনা চলছে ৷ তাই চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে ৷ এদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণায় অযথা দেরি এবং ফলাফলে কারচুপি করার অভিযোগ তুলেছে জামাত ৷ জনগণের ভোট ছিনিয়ে নিলে বড়সড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি'র প্রধান বিরোধী এই দল ৷
এদিন ভোরে নির্বাচন কমিশনের ভবনে দাঁড়িয়ে জামাতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, নির্বাচনী আধিকারিকরা একটি বিশেষ দলকে সুযোগ করে দিতে ফলাফল ঘোষণায় দেরি করছে ৷ তিনি বলেন, "বুথের এজেন্টদের কাছে স্বাক্ষিরত একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী আমাদের শীর্ষ নেতারা যে যে আসনগুলিতে লড়েছেন, তার ফলাফল রাত 8-9টার মধ্যে ঘোষণা করা উচিত ছিল ৷" জামাতের নেতৃত্বে 11টি কট্টরপন্থী দল জোট গড়ে এবারের নির্বাচনে লড়েছে ৷
গত বছর প্রতিষ্ঠা হয় ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ৷ নয়া এই দলটিও ঢাকার একাধিক আসনে ফলাফলে কারচুপি এবং পরিকল্পিত জালিয়াতির অভিযোগ করেছে ৷ এনসিপি মুখপাত্র এবং দলের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, "মানসিক ও প্রশাসনিক চাপ দিয়ে ভোটের ফলাফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷ বিশেষত জামাতের নেতৃত্বে 11টি দলের জোটের শীর্ষ নেতারা যে আসনগুলিতে লড়েছেন সেখানে ফলাফল কারচুপি করা হচ্ছে ৷"
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারে ক্রীড়া উপদেষ্টা ছিলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ৷ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, নাহিদ ইসলাম 6 হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন ৷ কিন্তু রিটার্নিং অফিসার দেখাচ্ছেন তিনি 1 হাজার 500 ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ৷