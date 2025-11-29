অতি সঙ্কটজনক খালেদা, বাংলাদেশে ফিরছেন ছেলে তারিক !
মায়ের পাশে থাকতে দ্রুত দেশে ফিরতে চান ছেলে তারিক ৷ 2008 সাল থেকেই তিনি লন্ডনে আছেন ৷ তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে সে দেশের সরকার ৷
November 29, 2025
Updated : November 29, 2025 at 10:21 AM IST
ঢাকা, 29 নভেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় মায়ের পাশে থাকতে দ্রুত দেশে ফিরতে চান ছেলে তারিক রহমান ৷ কয়েকদিন আগে আবারও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা ৷ শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর শরীরে সংক্রমণ বাড়তে থাকে ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস থেকে শুরু করে অনেকে খালেদার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবদিক থেকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন ৷
এরই মধ্য়ে শুক্রবার রাতের দিকে বিএনপি'র তরফে জানানো হয়, নেত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক ৷ গভীর রাতে হাসপাতালের বাইরে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপির নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে কর্মী-সমর্থকরা আসতে থাকেন ৷ আরও পরে শনিবার সকালে বিএনপির তরফে সোশাল মিডিয়ায বিবৃতি জারি করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর দেওয়া হয় ৷ সেখান থেকেই জানা গিয়েছে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরতে চান তারিক ৷
একইসঙ্গে নেত্রীর আরোগ্য কামনা করায় সকলকে ধন্যবাদও জানিয়েছে খালেদার দল ৷ সিনিয়র যুগ্মসচি আইনজীবী রুহুল কবির রিজভীর নামে জারি হওয়া ওই বিবৃতির একটি অংশে তারিকের দেশে ফেরার কথা বলা আছে ৷ রিজভী জানিয়েছেন, এমতাবস্থায় অন্য যে কোনও সন্তানের মতো তারিকও তাঁর মায়ের পাশে থকতে চান ৷ কিন্তু বাকিদের মতো দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে অতটা সহজ নয় ৷ তবু তিনি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন ৷ আরও বলা হয়েছে, তারিকের দেশে ফেরার বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায় এ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য় প্রকাশ করাও সম্ভব নয় ৷ বিবৃতির একদম শেষে বলা আছে, তারিকের পরিবার আশা করেন তিনি দ্রুত দেশে ফিরবেন ৷ এই সঙ্কটের সময় সকলের পাশে থাকবেন ৷
2008 সাল থেকে লন্ডনে আছেন তারিক ৷ তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে সে দেশের সরকার ৷ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ এই নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তারিক ৷ ইতিমধ্যেই সেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ তার আগে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল ৷ কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশে না এসে সৌদি আরবে হজ ছেড়ে দেশে ফিরবেন বলে ঠিক করেছিলেন তারিক ৷ তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সরাসরি বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন খালেদা-তনয় ৷