দু'দশক পর বাংলাদেশে ফের বিএনপি জমানা, প্রধানমন্ত্রী হলেন খালেদা-পুত্র তারেক
দু'দশক পর বাংলাদেশের মসনদে ফের বিনএপি ৷ প্রধানমন্ত্রী হলেন তারেক রহমান ৷ 35 বছর পর পুরুষ প্রধানমন্ত্রী পেল বাংলাদেশ ৷
ঢাকা, 17 ফেব্রুয়ারি: সতেরো বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়ে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরেছেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান ৷ এদিন আরেকটা 17 ৷ মঙ্গলবার দেশে ফেরার দু'মাসের মাথায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বিএনপি'র চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷
স্থানীয় সময় বিকেল 4টের সময় চিরাচরিত প্রথা ভেঙে জাতীয় সংসদ চত্বরের সাউথ প্লাজায় খোলা আকাশের নীচে শপথ নিলেন তিনি ৷ তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷ তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথবাক্য পাঠ করলেন ৷ 35 বছর পর বাংলাদেশ কোনও পুরুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেল ৷ এদিন সকালে তারেক রহমানকে দলের সংসদীয় নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেন দলের সাংসদরা ৷