নৌকাহীন পদ্মাপাড়ে ধানের শিষের ঝড়, জিয়া-পুত্রের শপথের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নৌকাহীন পদ্মাপাড়ে ধানের শিষের ঝড়, জিয়া-পুত্রের শপথের অপেক্ষায় বাংলাদেশ
দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট রাষ্ট্রে আজ পরিবর্তনের পালা ৷ আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিপুল জয় পেয়েছে বিএনপি ৷ তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷
ঢাকা, 13 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের যে কোনও বড় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের নেপথ্যে থাকে গণ-অভ্যুত্থান ৷ আর সেই বিপুল জনচেতনার উন্মেষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎ নেতার উত্থানের বীজ ৷ ঠিক যেমনটা হতে চলেছে বাংলাদেশে ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের সঙ্গেই যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল তারেক রহমানের রাজনৈতিক ভাগ্য ৷
ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতীয় সংসদের 300টি আসনের মধ্যে দু'শোটির বেশি আসনে জয় বিএনপি'র ৷ দু'দশক বাদে ক্ষমতায় আসছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷ ভোট-পূর্ববর্তী দলের ঘোষণা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ তাঁর শপথবাক্য পাঠ এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷
হাসিনা শাসনের 15 বছরে যা ভাবা যায়নি, তাই হতে চলেছে 2026 সালে ৷ আওয়ামী সরকারের পতনের প্রায় দেড় বছর পরে ৷ ভোটের আগে গত ডিসেম্বরে 17 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন তারেক রহমান এবং তাঁর পরিবার ৷ দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মা খালেদা জিয়ার অসুস্থতার প্রথম দিকে তিনি আসবেন কি না, তা নিয়ে দ্বিধা ছিল জনমনে, হয়তো রাজনৈতিক মহলেও ৷ কিন্তু 25 ডিসেম্বর সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দেশে ফেরেন জিয়া-পুত্র ৷ তিনি যে শুধু দেশে ফিরেছেন, তা নয়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফের নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ওই বিমানবন্দরে অবতরণের সময় থেকে ৷
17 কোটিরও বেশি মানুষের বাস দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে ৷ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভিতরে ভিতরে যে জনরোষ তৈরি হয়েছিল, তার বিস্ফোরণ হয় জুলাই বিপ্লবে ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধনমন্ত্রী দেশ ছাড়ার তিন দিন পর 8 অগস্ট প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফেরেন শান্তিতে নোবল পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ কিন্তু দেশে অশান্তির আবহ রয়েই গিয়েছিল ৷ এর মধ্যে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে থাকা সব মামলা খারিজ করে বাংলাদেশের আদালত ৷
গত বছরের 8 জানুয়ারি লন্ডনে ছেলে তারেকের কাছে চিকিৎসার কারণে গিয়েছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ৷ চারমাস পর তিনি দেশে ফেরেন ৷ তখনও জিয়া-পুত্র তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে আসেননি ৷ এর মধ্যে হাসিনা-হীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরোধী একাধিক পদক্ষেপ করেছে ইউনূস প্রশাসন ৷
এক অগস্টে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়লেন ৷ পরের বছর জুনে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হল ৷ গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ফাঁসির সাজায় দণ্ডিত করে ৷ শুধু তিনিই নন, তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে, মেয়ে এবং আত্মীয়দেরও সাজা ঘোষণা হয়েছে ৷
শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ আমলে লন্ডনে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ছিলেন তারেক ৷ আওয়ামী লীগ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিল ৷ 2004 সালে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড বোমা ছোড়ার ষড়যন্ত্রে 14 বছর পর 2018 সালে তাঁকে যাবজ্জীব কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয় ৷ সেই হিংসায় খুব জোর বেঁচে গিয়েছিলেন হাসিনা ৷ রহমান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন ৷ তিনি পাল্টা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রয়াস বলে সরব হয়েছিলেন ৷
এই অবস্থায় 2008 সালে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে লন্ডনে চলে যান ৷ সরকারিভাবে তিনি চিকিৎসাজনিত কারণে গিয়েছেন বলেই খবর হয়েছিল ৷ কিন্তু 2006 সালে খালেদা জিয়া শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন ৷ আর 2008 সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয় নিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ ৷ 2006-2008 সাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর যে অত্যাচার হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ তিনি নির্বাসনে চলে যান বলেই মনে করে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷
বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জিয়া-পরিবার ৷ একাত্তরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে জিয়ারা ৷ সামরিক বাহিনীর উচ্চাধিকারিক থেকে দেশের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জিয়াউর রহমান ৷ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিএনপি দলের ৷ 1981 সালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় জিয়াউর রহমানের ৷ এরপর দলের হাল ধরেন স্ত্রী খালেদা জিয়া ৷ পরে দু'বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি ৷ এবার জিয়া-পুত্র তারেকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পালা ৷ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবেন তিনি ৷ কিন্তু সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ ৷
দেশে ফিরে ঢাকায় বিশাল জনসভায় জুনিয়র মার্টিন লুথার কিং-এর 'আই হ্যাভ আ ড্রিম'-এর সূত্র ধরে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন, "আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দি পিপল অফ মাই কান্ট্রি ৷ ফর মাই কান্ট্রি ৷" অস্থির বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব এবার জিয়া-পুত্রের কাঁধে ৷