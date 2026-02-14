আজ থেকে সবাই স্বাধীন, আইন সবার জন্য সমান: তারেক রহমান
বাংলাদেশে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিশ সাল বাদ ক্ষমতায় ফিরছে বিএনপি ৷ দেশে স্থিরতা ও শান্তি ফেরানোই চ্যালেঞ্জ নয়া সরকারের কাছে ৷
By PTI
Published : February 14, 2026 at 6:09 PM IST
ঢাকা, 14 ফেব্রুয়ারি: যে কোনও মূল্যে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার বার্তা দিলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ 12 ফেব্রুয়ারি দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়েছে বিএনপি ৷ তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার দিন ঘোষণা হবে শীঘ্রই ৷ গত 35 বছরে এই প্রথম কোনও পুরুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে চলেছে বাংলাদেশ ৷
অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বিদায় নিতে চলেছেন ৷ ইতিমধ্যে ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রনেতারা বিএনপি'র শীর্ষ নেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ বাংলাদেশে নয়া সরকার গড়ার পথে বিএনপি ৷ তার আগে শনিবার দুপুরে ঢাকার শাহবাগে একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন খালেদা-পুত্র তারেক ৷ একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবার সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তারেক রহমান বলেন, "সুরক্ষিত ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে প্রত্যেকের সাহায্য দরকার ৷ এবার দেশের পুনর্গঠনে প্রত্যেককে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ৷ কোনও অজুহাতে কারও সঙ্গে কোনও অবিচার যেন না-হয় ৷ যে কোনও মূল্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে হবে ৷"
তিনি জানান, দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ বিএনপিকে জয়ী করেছে ৷ এই জয়কে তারেক 'মানুষের জয়' বলে উল্লেখ করেন ৷ হবু প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আজ থেকে সবাই স্বাধীন ৷ আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ৷ সবার অংশগ্রহণে আজ থেকে দেশে ফাসিস্ত-মুক্ত দেশের যাত্রা শুরু হল ৷ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমরা সবার পরামর্শ চাই ৷"
বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 297টি আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয়ী হয়েছে বিএনপি ৷ কট্টরপন্থী জামাত-সহ 11টি দলের জোট পেয়েছে 68টি আসন ৷ শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি ৷ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 59.44 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ চট্টগ্রাম-2 এবং চট্টগ্রাম- 4 এই দুই আসনের ফল ঘোষণা স্থগিত রেখেছে কমিশন ৷ এছাড়া একটি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট হয়নি ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এখনও তিনি ভারতেই আছেন ৷ তিন দিন পর 8 অগস্ট প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় বাংলাদেশে ৷ তিনি প্রধান উপদেষ্টা হন ৷ এরপরেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলেছে ৷ হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের খবরও প্রায়শ সামনে আসতে থাকে ৷
এই অস্থিরতার মধ্যে গত 25 ডিসেম্বর 17 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন তারেক রহমান এবং তাঁর পরিবার ৷ দু'টি আসন থেকে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং দু'টি আসনেই জয়ী হন ৷ বাংলাদেশের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোজা ঢাকার জনসভায় পৌঁছন বিএনপি নেতা ৷ সেদিনই তিনি দেশবাসীর কাছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন ৷