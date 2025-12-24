অশান্তির আবহে ফিরছেন তারিক, 17 বছর পর বাংলাদেশে পা রাখবেন খালেদা-পুত্র
হাসিনা সরকারের আমলে দেশে ছেড়েছিলেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমান ৷ 17 বছর পর, নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলাদেশে ফিরছেন খালেদা পুত্র ৷
December 24, 2025
ঢাকা, 24 ডিসেম্বর: জুলাই-বিপ্লবের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের অশান্ত বাংলাদেশ ! এই আবহেই 17 বছর পর দেশে ফিরছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমান ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি ঢাকায় নামবেন ৷ তাঁর মা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া, অতি সঙ্কটজনক অবস্থায় মাসখানেক ধরে হাসপাতালে ভর্তি ৷ এদিকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশে জাতীয় নির্বাচন ৷ এই পরিস্থিতিতে তারিকের দেশে ফেরা তাৎপর্যপূর্ণ ৷
বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার মধ্যে তারিকের দেশে ফেরায় নতুন করে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাতে জোরদার প্রস্তুতি চলছে জেলায় জেলায় ৷ রাজধানী ঢাকার অদূরে পূর্বাচলের রাস্তায় একটি 300 ফুট চওড়া মঞ্চ তৈরি হচ্ছে ৷ সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে তারিক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাবেন বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা ৷ বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান স্থলে আসতে শুরু করেছেন ৷
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ24-এর রিপোর্ট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে দেখতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তরর্জাতিক বিমানবন্দরে বহু মানুষ জড়ো হবেন বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ ৷ তাই এদিন থেকে বিমানবন্দরে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন ৷ গতকাল এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, 24 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টা থেকে 25 ডিসেম্বর 6টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে ৷ টিকিট ও পাসপোর্ট আছে, এমন যাত্রীরাই শুধু বিমানবন্দর চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন ৷ বিমানবন্দরে যাত্রীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না-হয় এবং নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই বিধিনিষেধ ৷
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ24 জানিয়েছে, 25 ডিসেম্বর সকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলায়েন্সের বিমানে লন্ডন থেকে ঢাকায় নামবেন তারিক রহমান ৷ এর আগে বিএনপি'র স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছিলেন, ঢাকায় নেমে তারিক প্রথমে এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁর মা খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন ৷ তিনি ঢাকায় গুলশন অ্যাভিনিউ-এর বাসভবনে থাকবেন ৷ এর পাশে 'ফিরোজা' নামের বাসভবনে থাকতেন খালেদা জিয়া ৷
গুলশন রোডের চেয়ারপার্সনের দফতরে অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারিকের জন্য একটি আলাদা চেম্বার তৈরি করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি গুলশনে আরেকটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে ৷ সেখান থেকে দেশের 13তম সংসদীয় নির্বাচনের কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে ৷ ইতিমধ্যে আসন্ন নির্বাচনে একটি কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে বিএনপি ৷ তাঁর দেশে ফেরার খবরটি নিশ্চিত করেছেন বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৷
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে নতুন করে হিংসা ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশ ৷ প্রশ্নের মুখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৷ এর মধ্যে গত 12 ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ হন নির্দল প্রার্থী ওসমান হাদি ৷ 2024 সালের অগস্টে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণআন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন তিনি ৷ তাঁকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু 18 ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷ ঢাকা-8 কেন্দ্র থেকে ভোটে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি ৷
তাঁর মৃত্যুর পর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বাংলাদেশ ৷ 'প্রথম আলো' ও 'দ্য ডেইলি স্টার' সংবাদপত্রের অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ ভাঙচুর চালানো হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র 'ছায়ানট'-এ ৷ এর মধ্যে গত 19 ডিসেম্বর একটি কাপড় কারখানার কর্মী দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনা অশান্তির আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিল ৷ সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের আঁচ এসে পড়ে ভারতে ৷ পড়শি দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারত ৷ নয়াদিল্লি, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসের সামনে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে ৷