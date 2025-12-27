বাংলাদেশের ভোটার নন খালেদা-পুত্র ! দেশে ফিরে কমিশনে গেলেন বিএনপি শীর্ষ নেতা
দু'দিন হল বাংলাদেশে ফিরেছেন তারেক রহমান ৷ এবার তিনি ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়ে নিজের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন ৷
December 27, 2025
ঢাকা, 27 ডিসেম্বর: দেশের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করলেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ 17 বছর পর গত বৃহস্পতিবার তিনি বাংলাদেশে ফিরেছেন ৷ আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে তিনি বিএনপি'র প্রার্থী হয়েছেন ৷
টিবিএননিউজ.নেট-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকালে 60 বছর বয়সি তারিক রহমান ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের দফতরে যান ৷ তাঁর আগমনের কারণে সেখানে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ৷ বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আঙুলের ছাপ দেন ৷ পাশাপাশি বায়োমেট্রিকের জন্য চোখের মণি স্ক্যান করান ৷ এর আগে তিনি অনলাইনে তাঁর ভোটার তালিকায় নথিভুক্তির আবেদন জমা দিয়েছিলেন ৷ ভোটার তালিকায় নাম থাকলে বাংলাদেশের নাগরিকরা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পেয়ে থাকেন ৷ তাই তারিক রহমানও এবার এই পরিচয়পত্র পাবেন ৷
নির্বাচন কমিশনের ন্যাশনাল আইডেনটিটি রেজিস্ট্রেশন উইং-এর ডিরেক্টর জেনারেল এএসএম হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের বলেন, "তারিক রহমান ইতিমধ্যে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন ৷ তিনি তাঁর আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি স্ক্যান করাতে এখানে এসেছিলেন ৷" তিনি আরও জানান, 24 ঘণ্টার মধ্যেই বিএনপি'র শীর্ষ নেতাকে এনআইডি দেওয়া হবে ৷ শুধু তারেক রহমানই নয়, বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন তাঁর মেয়ে জাইমাও ৷
তারেক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আসবেন বলে ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের দফতরের চারপাশে কড়া নিরাপত্তা ছিল ৷ বাংলাদেশের সেনা থেকে, ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (আরএবি), আনসার ও পুলিশের বিশাল বাহিনী এলাকা ঘিরে রেখেছিল ৷
বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো অনুযায়ী, 2008 সালে প্রথম বার বাংলাদেশে ছবি ও বায়োমেট্রিক ডেটা-সহ ভোটার পরিচয়পত্রের সূচনা হয় ৷ 2007-2008 সালের বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরবর্তী সময়ে ফাখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সেনা সমর্থিত কেয়ারটেকার সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল ৷
আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন ৷ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও দেশের সেনা-কর্তা তথা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমানের দেশে ফেরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ৷ রহমান তাঁর পৈতৃক আসন বগুরা সদর (বগুরা 6) থেকে নির্বাচনে লড়বেন ৷ 2008 সালের 11 সেপ্টেম্বর তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লন্ডন চলে যান ৷
তারেক বিদেশে থাকায় দেশের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত ছিল না ৷ শেখ হাসিনার সরকারের আমলে তিনি দেশে ফেরেননি ৷ তাই এতদিন তাঁর নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় ছিল না ৷ দেশের ভোটার তালিকায় ছবি-সহ পরিচয়পত্রের সূচনা হওয়ার পর পুরনো তালিকা বাতিল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এদিন তারেক রহমান ইনকিলাব মঞ্চের নিহত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷