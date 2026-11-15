সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল প্রশাসন, বাহরিনে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা ইরানের

সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল প্রশাসন, বাহরিনে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা ইরানের
Iran Attack On US Base: বাহরিনে মার্কিন সেনাঘাঁটিকে নিশানা করল ইরানের আইআরজিসি ৷ ভোর থেকেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে ৷ ঘন ঘন বাজছে সাইরেন ৷
Published : November 15, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 5:04 PM IST
মানামা (বাহরিন), 15 নভেম্বর: ফের উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইরানের আইআরজিসি ৷ বাহরিন থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে সতর্ক করেছে, তারা যেন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয় ৷
এএফপি'র সাংবাদিক জানিয়েছেন, দেশের নাগরিকদের সতর্ক করতে সাইরেন বাজছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ইরানের হামলার কথা জানিয়ে একাধিক বার্তা পোস্ট করেছে প্রশাসন ৷ অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, "এলাকার বাসিন্দারা শান্ত থাকুন, নিজেদের নিকটবর্তী নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিন এবং সরকারি চ্যানেলগুলিতে জনসাধারণের সুরক্ষা সম্পর্কিত যে সব খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলি শুনুন ৷"
এএফপি'র এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় ভোর 4টে নাগাদ (0100 GMT) বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় ৷ এরপর স্থানীয়রা ভোর 6টা 30 মিনিট (0330 GMT) নাগাদ আরেকবার পরপর বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান ৷ এদিকে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস জানিয়েছে, বাহরিনে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে তাদের রেডার সিস্টেমকে নিশানা করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি ৷ রবিবার এই মর্মে একটি বিবৃতিও জারি করেছে ইরানের সরকারি সম্প্রচার সংস্থা ৷
বাহরিনের আল-রিফা হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে অবস্থিত মার্কিন এয়ার ডিফেন্স রেডার সিস্টেমকে লক্ষ্য করে আইআরজিসি (IRGC) অ্যারোস্পেস ফোর্স ছ'টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ৷ সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বাহিনী আরও জানিয়েছে, "হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন শত্রুপক্ষের যেকোনও আগ্রাসনের জবাব আরও কঠোর ও জোরালোভাবে দেওয়া হবে ৷"
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এরপর থেকে পাল্টা হামলা ও আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য ৷ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছে ইরান ৷ পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলিতে আমেরিকার ঘাঁটি থেকে শুরু করে বিমানবন্দর, বন্দর, শক্তিসম্পদ পরিকাঠামো এবং আমেরিকার বিভিন্ন পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে ইরান ৷
বাহরিনে আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি রয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে বাহরিনও ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের বলি হয়েছে ৷ গত শুক্রবার ইরানের আইআরজিসি জানিয়েছে, তাদের বাহিনী বাহরিনে আমেরিকার আগেভাগে সতর্ক করতে পারে এমন রেডার সিস্টেমের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ এদিকে আমেরিকার সেনা জানিয়েছে, তারা উপসাগরীয় ইরানের দু'টি ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে ৷
আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ড (সেক্টকম) জানিয়েছেন, এই হামলায় কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ গত মাসে সেন্টকম জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলিকে 1.5 বিলিয়ন ব্যারেল তেল রফতানিতে সাহায্য করেছে ৷