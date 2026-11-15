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সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল প্রশাসন, বাহরিনে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা ইরানের

Iran Attack On US Base: বাহরিনে মার্কিন সেনাঘাঁটিকে নিশানা করল ইরানের আইআরজিসি ৷ ভোর থেকেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে ৷ ঘন ঘন বাজছে সাইরেন ৷

An Iranian woman aims a weapon during a military course for volunteers at 'Janfada' (Sacrifice for the Homeland) training camp set up for women at the Azadi Square in Tehran on November 10, 2026. (AFP)
অস্ত্র হাতে এক ইরানি মহিলা (এএফপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 4:44 PM IST

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Updated : November 15, 2026 at 5:04 PM IST

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মানামা (বাহরিন), 15 নভেম্বর: ফের উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইরানের আইআরজিসি ৷ বাহরিন থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে সতর্ক করেছে, তারা যেন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয় ৷

এএফপি'র সাংবাদিক জানিয়েছেন, দেশের নাগরিকদের সতর্ক করতে সাইরেন বাজছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ইরানের হামলার কথা জানিয়ে একাধিক বার্তা পোস্ট করেছে প্রশাসন ৷ অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, "এলাকার বাসিন্দারা শান্ত থাকুন, নিজেদের নিকটবর্তী নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিন এবং সরকারি চ্যানেলগুলিতে জনসাধারণের সুরক্ষা সম্পর্কিত যে সব খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলি শুনুন ৷"

এএফপি'র এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় ভোর 4টে নাগাদ (0100 GMT) বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় ৷ এরপর স্থানীয়রা ভোর 6টা 30 মিনিট (0330 GMT) নাগাদ আরেকবার পরপর বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান ৷ এদিকে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস জানিয়েছে, বাহরিনে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে তাদের রেডার সিস্টেমকে নিশানা করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি ৷ রবিবার এই মর্মে একটি বিবৃতিও জারি করেছে ইরানের সরকারি সম্প্রচার সংস্থা ৷

বাহরিনের আল-রিফা হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে অবস্থিত মার্কিন এয়ার ডিফেন্স রেডার সিস্টেমকে লক্ষ্য করে আইআরজিসি (IRGC) অ্যারোস্পেস ফোর্স ছ'টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ৷ সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বাহিনী আরও জানিয়েছে, "হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন শত্রুপক্ষের যেকোনও আগ্রাসনের জবাব আরও কঠোর ও জোরালোভাবে দেওয়া হবে ৷"

গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এরপর থেকে পাল্টা হামলা ও আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য ৷ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছে ইরান ৷ পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলিতে আমেরিকার ঘাঁটি থেকে শুরু করে বিমানবন্দর, বন্দর, শক্তিসম্পদ পরিকাঠামো এবং আমেরিকার বিভিন্ন পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে ইরান ৷

বাহরিনে আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি রয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে বাহরিনও ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের বলি হয়েছে ৷ গত শুক্রবার ইরানের আইআরজিসি জানিয়েছে, তাদের বাহিনী বাহরিনে আমেরিকার আগেভাগে সতর্ক করতে পারে এমন রেডার সিস্টেমের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ এদিকে আমেরিকার সেনা জানিয়েছে, তারা উপসাগরীয় ইরানের দু'টি ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে ৷

আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ড (সেক্টকম) জানিয়েছেন, এই হামলায় কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ গত মাসে সেন্টকম জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলিকে 1.5 বিলিয়ন ব্যারেল তেল রফতানিতে সাহায্য করেছে ৷

Last Updated : November 15, 2026 at 5:04 PM IST

TAGGED:

ISRAEL IRAN US CONFLICT
IRAN ATTACK US BASE
IRAN US CONFLICT
আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে হামলা
ইরানের হামলা বাহরিনে

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