'নির্বাসন' থেকে দেশে ফিরতে পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার, বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ

'নির্বাসন' থেকে দেশে ফিরতে পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার, বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ
Hasina appeal for passport : ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের শীর্ষ কূটনীতিককে ইমেলের মাধ্যমে হাসিনার আইনজীবী অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেওয়া হয়।
Published : November 9, 2026 at 10:56 AM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর : গণ-অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দুই বছর পর এবার নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে ফেরার প্রক্রিয়া যাতে মসৃণ হয়, সেজন্য সোমবারই তিনি নতুন পাসপোর্টের আবেদন জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিন ধরেই ভারত থেকে হাসিনার প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এর আগে সরকারের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, দেশে ফেরার জন্য তাঁর নতুন কোনও পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই। তবে, চলতি মাসেই সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যে কোনও মূল্যেই হোক, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন।
সংবাদসংস্থা এপি-র হাতে আসা একটি নথিতে দেখা গিয়েছে, ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসের শীর্ষ কূটনীতিককে ইমেলের মাধ্যমে হাসিনার আইনজীবী অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
হাসিনার এক সহযোগী আবু ওবাইদা আরিন সংবাদসংস্থা এপি-কে বলেন, "এটি হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে তাঁর সমস্ত নথিপত্র বাতিল করা হয়েছিল। হাসিনা এখন একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে তাঁর মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।" তিনি আরও যোগ করেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই ফিরবেন।"
তবে, এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের জানান, প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করতে হবে ভারতকে। যদিও ভারত এখনও পর্যন্ত তাঁকে হস্তান্তর করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি ৷ হাসিনার ঘোষণা মত প্রত্যাবর্তনের দিন যত এগিয়ে আসছে, বাংলাদেশে বাড়ছে রাজনৈতির উত্তাপ ৷
ঢাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন বলেন, "আমরা হাসিনার প্রত্যর্পণ চাই। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। তাঁকে হস্তান্তর করা হবেই। তিনি একজন জঙ্গি এবং পলাতক আসামী।"
গত রবিবার বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামানও জানিয়েছেন, হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা।
আসাদুজ্জামান বলেন, "আমাদের ট্রাইব্যুনালে দণ্ডপ্রাপ্ত একজন অপরাধী, আমাদের কাছে এটাই শেখ হাসিনার পরিচয়। তাঁকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করছে এবং এই বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।"
হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সরকার আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং কোনও আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বিএসএস-কে আসাদুজ্জামান বলেছিলেন, "আইন মন্ত্রক সরাসরি এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয়, তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টি দেখছে, কারণ এটি ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতাভুক্ত। আইন মেনেই পুরো বিষয়টি পরিচালনা করা হবে, এখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। আমরা চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছি।"
2024 সালের 5 আগস্ট ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী হাসিনাকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। 2025 সালে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ৷ আদালতের রায়ে বলা হয়, আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়ার জন্য হাসিনাই দায়ী ছিলেন ৷ এই ঘটনার জেরে বেশকিছু মানুষের মৃত্যু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হন।
রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই সংঘাতের ঘটনায় প্রায় 1 হাজার 400 মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তবে, হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ট্রাইব্যুনালের রায় এবং বিচার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।
হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশ পরিচালনা করে এবং গত ফেব্রুয়ারিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে, হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
ওই নির্বাচনে হাসিনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়ার পুত্র বিএনপি-র তারেক রহমান বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন।