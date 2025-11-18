বিঘ্নিত হবে নিরাপত্তা ! হাসিনা বক্তব্য প্রকাশে 'না' ইউনূসের
সরকারের নির্দেশ অমান্য করে হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করলে দু'বছর জেল পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷
নয়াদিল্লি ও ঢাকা, 18 নভেম্বর: ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত শেখ হাসিনার বক্তব্য দেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে বাংলাদেশের সরকার ৷ তারা চায়, তাঁর বক্তব্য যেন কোনওভাবেই দেশের মানুষের কাছে না পৌঁছয় ৷ আর তাই বাংলাদেশের কাগজ বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় হাসিনার বক্তব্য ছাপা বা সম্প্রচার করা যাবে না বলে জানাল ইউনূস প্রশাসন ৷
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা-বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত শেখ হাসিনার ফাঁসির সাজা হয়েছে ৷ এরপর বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমকে এমনই কড়া নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷
এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন ৷ তাতে তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (NCSA) অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, দেশের বেশকিছু ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পলাতক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করছে ৷ ঠিক এই কারণে গত সপ্তাহে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছিল ৷
ইউনূসের আরও দাবি, এমতাবস্থায় বাংলাদেশের আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও পলাতক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যও বিবৃতি প্রচার করায় দেশের সার্বিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা (সোশ্যাল হারমনি) নষ্ট হচ্ছে ৷ পাশাপাশি এসব বক্তব্য (কল ফর ভায়োলেন্স) সরাসরি হিংসা ছড়াতে পারে বলেও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে ৷ এই বক্তব্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে অপরাধ সংগঠিত করার দিকনির্দেশ আছে ৷
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে 'দোষী ও পলাতক' বলে উল্লেখ করে প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শেখ হাসিনার কোনও বক্তব্য বাংলাদেশের কোনও সংবাদপত্রে ছাপা যাবে না ৷ ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমের কোথাও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হবে না ৷ দেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে এই নির্দেশ বলে জানিয়েছে ইউনূসের নেতৃত্ব গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ৷
সোমবার ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি (এনসিএসএ) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ তাতে দাবি করা হয়েছে, হাসিনার বক্তব্য 'উসকানিমূলক' ৷ এর প্রভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি পারে ৷ অপরাধমূলক কাজকর্ম করার প্রবণতা বাড়তে পারে ৷ এর ফলে সমাজের সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবে ৷ বিবৃতিতে এনসিএসএ বলেছে, "আমরা মিডিয়ার কাছে আর্জি জানাচ্ছি ৷ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কাজ করুন ৷"
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি কয়েকটি মিডিয়া সংগঠনের কাজকর্মে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছে ৷ এই সংগঠনগুলি 'দোষী ও পলাতক' হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ করছে ৷ কিন্তু দোষী ও পলাতক, এমন ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য প্রকাশ করে বা ছাপায় সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিন্যাসের বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে ৷ সংস্থার তরফে সতর্ক করা হয়, তাদের কাছে প্রতিবেদন ব্লক করার ক্ষমতা আছে ৷ দেশের স্বার্থ বিরোধী, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করতে পারে এমন সাম্প্রদায়িক প্রতিবেদন বা কনটেন্ট তারা ব্লক কর দিতে পারে, মুছে ফেলতে পারে ৷
মিথ্যা পরিচয় বা বেআইনি উপায়ে কোনও সিস্টেম থেকে ঘৃণাসূচক বক্তব্য ছড়ানোর চেষ্টা, জাতিকে প্ররোচনামূলক ও হিংসার বার্তা দেওয়া হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবেই বিবেচনা করবে প্রশাসন ৷ দোষী প্রমাণিত হলে দু'বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে ৷ সঙ্গে 10 লক্ষ টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়) জরিমানা ৷
নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও সংবাদমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করে বলে জানিয়েছে এনসিএসএ ৷ কিন্তু মিডিয়ার কাছে তাদের আর্জি, দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এমন কোনও ব্যক্তির 'হিংসায় প্ররোচনামূলক বা অপরাধ করতে উসকানি' দেওয়া বক্তব্য ছাপা বা সম্প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে ৷ অমান্য করলে যে আইনি বাধ্যবাধকতার মুখে পড়তে হবে, সেটাও যেন মাথায় রাখে সংবাদমাধ্যমগুলি ৷
গতকাল 78 বছর বয়সি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফাঁসির সাজা শোনানো হয় ৷ জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী আন্দোলনকারীদের হত্যার অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বাংলাদেশের এই বিশেষ আদালত ৷ তিনি ছাড়া প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ৷ তাঁকেও মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে আদালত ৷ এছাড়া হাসিনা আমলের পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনকে দোষী সাব্যস্ত করলেও তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷ তিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন ৷ হাসিনা-আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ৷ তিনিই শুধু আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়েছিলেন ৷ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল- দু'জনেই ভারতে ৷ তাঁদের পলাতক বলে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ বিচার থেকে সাজা ঘোষণা- পুরো প্রক্রিয়া হয়েছে তাঁদের অনুপস্থিতিতে ৷
এই সাজা ঘোষণাকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তিনি বলেন, "যে যতই ক্ষমতাশালী হন না কেন, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়" ৷ অন্যদিকে, সাজা ঘোষণা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শেখ হাসিনাও৷
তিনি বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবই মিথ্যা ৷ 2024 সালের জুলাই ও অগস্ট মাসে যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা আছে ৷ কিন্তু আমি বা অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা গুলি চালানোর নির্দেশ দিইনি ৷ ইউনূস প্রশাসনের খুনে মানসিকতাই এই রায়ের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে ৷"
গত বছরের 5 অগস্ট ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের চাপে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং এখনও দেশেই আছেন ৷ তিনি দেশ ছাড়ার তিন দিন বাদে 8 অগস্ট প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷