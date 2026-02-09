বুথের 400 গজের মধ্যে মোবাইল ব্যবহারে 'না' কমিশনের, বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে ক্ষুব্ধ জামাত-এনসিপি
কমিশন জানিয়েছে, পোলিং বুথের 400 গজের মধ্যে মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না ৷ তবে প্রিসাইডিং অফিসার-সহ কয়েকজন নিজেদের সঙ্গে মোবাইল রাখতে পারবেন ৷
ঢাকা, 9 ফেব্রুয়ারি: প্রচার শেষের মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাওয়ের হুমকি দিল জামাত-ই-ইসলামি-সহ কয়েকটি দল ৷ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ৷ তার প্রচার শেষ হবে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পোলিং বুথের 400 গজের মধ্যে মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না ৷ জামাতের মতো দল এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সবর হয়েছে ৷
রবিবার বেশি রাতে কমিশনের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় পোলিং বুথের 400 গজের মধ্যে প্রার্থী থেকে শুরু করে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কেউ মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ আরও জানানো হয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসারের পাশাপাশি বুথের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী এবং আনসার বাহিনীর 2 সদস্যের উপর এই নিয়ম কার্যকর হবে না ৷ ভোট পরিচালনার জন্য তাঁরা মোবাইল সঙ্গে রাখতে পারবেন ৷ কিন্তু বাকিদের মোবাইল ছাড়াই বুথের 400 গজের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে ৷
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে জামাতের প্রধান সফিকুর রহমান বলেন, "নির্দেশ প্রত্যাহার না-হলে আমরা প্রতিবাদে সরব হব ৷ প্রয়োজনে কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও করব ৷" হাসিনা-বিরোধী গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতার তৈরি দল এনসিপি-ও কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব ৷ দলের অন্যতম প্রধান নেতা তথা আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানান, মোবাইল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে না নিলে মঙ্গলবার থেকে কমিশনের কার্যলয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা ৷ তার বছর দেড়েক বাদে গণতান্ত্রিক পথে সরকার তৈরি করতে হচ্ছে নির্বাচন ৷ এবারের ভোটে নেই হাসিনার দল আওয়ামী লীগ ৷ ভোট বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার ঢাকার মসনদে বসার লড়াইটা হচ্ছে মূুলত বিএনপির সঙ্গে জামাত এবং তার সহযোগীদের ৷ শেষ হাসি কে দেখেন সেটাই এখন দেখার ৷ শেষবেলার প্রচারে ফাঁক রাখতে চাইছে না কোনও পক্ষই ৷ এবার কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়াল জামাত ও এনসিপি-সহ কয়েকটি দল ৷ সোমবার রাত পর্যন্ত অবশ্য এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিএনপি ৷
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা 300টি ৷ এবারের নির্বাচনে অংশ নিয়েছে 51টি দল ৷ এছাড়া আছেন বেশ কিছু নির্দল প্রার্থীও ৷ সবমিলিয়ে প্রার্থীর সংখ্যা 1994 জন ৷ এর মধ্যে নির্দল প্রার্থী 256 জন ৷ এবার বাংলাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা 12 কোটি 76 লক্ষ 95 হাজার 183 জন ৷ এর মধ্য়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 6 কোটি 48 লক্ষ 18 হাজার 907 জন ৷ নারী ভোটারের সংখ্যা 6 কোটি 28 লক্ষ 79 হাজার 42 জন ৷