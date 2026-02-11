ভোট শেষে আক্রমণের আশঙ্কা ! ভয়ে কাঁটা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা

ভোট শেষে আক্রমণের আশঙ্কা ! ভয়ে কাঁটা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা
নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষকর্তা ৷ নির্বাচনে অশান্তি রুখতে থাকছেন লাখ দেড়েক পুলিশ কর্মী ৷
Published : February 11, 2026 at 7:27 PM IST
ঢাকা, 11 ফেব্রুয়ারি: তাঁদের নিরাপত্তা থেকে সমানাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে সব পক্ষই ৷ তবে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আবারও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ৷ চট্টগ্রামের মতো কয়েকটি জায়গার সংখ্যালঘুদের আশঙ্কা, নির্বাচনে বিএনপি বা জামাত- যে পক্ষই পরাজিত হোক না কেন তারা সংখ্যালঘুদের দুষবে ৷ পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে আক্রমণ করবে ৷
চট্টগ্রামের এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে কথা বলেছিল সংবাদসংস্থা এএনআই ৷ তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর নতুন করে তাঁদের উপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে ৷ ওই যুবকের কথায়, "ভোট শেষে আমাদের উপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছি ৷ যারাই হারবে তারা আমাদের দুষবে ৷ ধরে নেবে আমাদের সমর্থন পায়নি বলেই তাদের হারতে হয়েছে ৷ আর সেই আক্রোশ থেকে আমাদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনবে ৷" একই অবস্থা রংপুরের ৷ জেলার গঙ্গাছাড়া উপজেলার বাসিন্দা মনোরঞ্জন শীলও আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে পাচ্ছেন ৷ 2024 সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সে কথা তুলে ধরলেন তিনি ৷ এবার ভোট শেষে তেমন কিছু হলে কী করবেন সেটা ভেবে পাচ্ছেন না মনোরঞ্জন ৷
তবে প্রশাসন মনে করছে নির্বাচন ঘিরে কোনও অশান্তি হবে না ৷ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সাবধান হতে বলেছেন ৷ একাংশের লোক অশান্তি পাকাতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ৷ তাঁদের থেকে সাবধানে থাকার কথাও বলেছেন ৷ তিনি মনে করেন, নির্বাচনের জয়-পরাজয়কে ব্যক্তিগতভাবে দেখা উচিত নয় ৷ আর তার থেকে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করাও অনুচিত ৷ তবে কোনওরকমে আইন ভাঙা হলে প্রশাসন যে কড়া ব্যবস্থা নেবে সেটাও জানিয়েছেন ইউনূস ৷
নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের আইজি বাহাদুর আলমও ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি জানান, দেশজুড়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নির্বাচনের কাজে মোট 1 লাখ 87 হাজার 603 জন পুলিশ কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে 29 হাজার পুলিশ কর্মী রিজার্ভে রাখা হয়েছে ৷ বাকি 1 লক্ষ 57 হাজার 805 জন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করবেন ৷
প্রশাসন যাই বলুক না কেন বাংলাদেশে 'হিন্দু নিধন' অব্যাহত ৷ সোমবারও ময়মনসিংহে দোকানের ভিতরে 62 বছরের ব্যবসায়ীকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশল উপজেলায় ৷ ত্রিশল থানার প্রধান মহম্মদ ফিরোজ হোসেনকে উদ্ধৃত করে বিডিনিউজ 24.কম ব্যবসায়ীর খুনের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷ গণ আন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে লাগাতার আক্রমণের মুখে পড়ছেন হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা ৷ প্রথম আক্রমণের ঘটনা ঘটে এই ময়মনসিংহেই ৷ গত মাস খানেকের মধ্যে প্রাণ গিয়েছে 11 হিন্দুর ৷ এমনই আবহে নির্বাচন ঘিরে আবারও আক্রান্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে বাংলাদেশের হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ৷