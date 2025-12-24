ভোট বানচাল করতেই হাদিকে খুন ! ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ছাত্রনেতার দাদা
শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর জন্য ইউনূস সরকার দায়ী ৷ তাঁকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের সরকার ৷ এমনই অভিযোগ তুললেন ছাত্রনেতার দাদা ৷
ঢাকা, 24 ডিসেম্বর: ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর জন্য দায়ী মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ অশান্তির আবহে ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন মৃত ছাত্রনেতার দাদা শরীফ ওমার বিন হাদি ৷ অভিযোগ, বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন ভেস্তে দিতেই তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে ৷
গত 12 ডিসেম্বরের ঘটনায় সরাসরি ইউনূস সরকারের দিকে আঙুল তুলে শরীফ ওমার বিন হাদি বলেন, "ভাইয়ের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না অন্তর্বর্তী সরকার ৷ তাঁকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার ৷ আর সেই কারণে আজ না হোক এক দশক পর, তাদের বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে ৷"
ওমারের দাবি, এই মুহূর্তে দেশের ক্ষমতায় রয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ সুতরাং, এই হত্যার দায় তাদেরকেই নিতে হবে ৷ তিনি আরও বলেন, "ফেব্রুয়ারিতেই দেশে নির্বাচন হোক বলে বারবার দাবি জানাচ্ছিলেন ওসমান হাদি ৷ নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, তাঁকেই হত্যা করে নির্বাচনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।"
গত বৃহস্পতিবার গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি ৷ গত বছর অগস্ট মাসে হাসিনা বিরোধী গণআন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন হাদি ৷ আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ গুলি লাগার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু সেখানে চিকিৎসায় সাড়া না-দেওয়ায় হাদিকে নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে ৷ সেখানেই মৃত্যু হয় ছাত্রনেতার ৷
মঙ্গলবার ঢাকার শাহবাগে ওসমানের মৃত্যুতে 'শহিদি শপথ' নামে একটি কর্মসূচির আয়োজন করে উগ্র ডানপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ ৷ এই সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলেন নিহত ওসমান হাদি ৷ তাঁর মৃত্যুর বিচারের দাবিতে এর আগে সরকারকে 24 ঘণ্টার সময় দেওয়া হয় এই সংগঠনের তরফে ৷ তাদের দাবি, 13তম সাধারণ নির্বাচনের আগেই হাদির হত্যার বিচার করতে হবে ৷
স্থানীয় সংবাদপত্র 'ডেইলি স্টার' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির হত্যা মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ ছাত্রনেতার হত্যাকাণ্ডের নিশ্চিত ন্যয়বিচারের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ৷
সোশাল মিডিয়াতেও এই প্রসঙ্গে পোস্ট করেন নজরুল ৷ পোস্টে তিনি লেখেন, "হত্যা মামলাটি 2002 সালের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইনের অধীনে পরিচালিত হবে ৷ সেই সঙ্গে আইন উপদেষ্টা জানান, সংশ্লিষ্ট আইনের 10 নম্বর ধারা অনুযায়ী, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার 90 দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অশান্তি এবং হাদির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে মুহাম্মদ ইউনূসকে দায়ী করেন ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি জানান, ছাত্রনেতার হত্যার ঘটনাটি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হওয়া অরাজকতার একটি প্রতিফলন মাত্র ।