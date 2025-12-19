হাদির মৃত্যুতে অশান্ত ঢাকা, জ্বলছে সংবাদপত্রের অফিস; দেশবাসীকে ধৈর্য ধরার আবেদন ইউনূসের
হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতার মৃত্যুতে অগ্নিগর্ভ ঢাকা ৷ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি ইউনূসের ৷ শনিবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ৷
By PTI
Published : December 19, 2025 at 7:32 AM IST
ঢাকা, 19 ডিসেম্বর: গত সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ হওয়ার 6 দিন পর সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মারা গেলেন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণআন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ শরীফ ওসমান হাদি ৷ 12 ফেব্রুয়ারি আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-8 কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷
বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে টিভিতে সম্প্রচারিত এক ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস হাদির মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন এবং তার হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন । ভাষণে ইউনূস বলেন,"আজ, আমি আপনাদের সামনে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি খবর নিয়ে হাজির হয়েছি । জুলাই বিদ্রোহের নির্ভীক সম্মুখ যোদ্ধা এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি আর আমাদের মধ্যে নেই ।"
এরপর তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার অঙ্গীকার করে বলেন, "খুনিদের প্রতি কোনও ধরনের সহনশীলতা দেখানো হবে না । আমি সকল নাগরিককে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি - ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখুন । আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলিকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত করার সুযোগ দেওয়া হোক ৷ রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
ইউনূস আরও বলেন, "হাদির মৃত্যু দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে । আমি তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকাহত স্ত্রী, পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং সহকর্মীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট হাসিনা সরকারকে উৎখাতকারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাদির স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব নেবে সরকার নেবে ৷"
পাশাপাশি শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে ইউনূস বলেন, "সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্ব-শাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে । শুক্রবারের নামাজের পর দেশের প্রতিটি মসজিদে হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে । হুমকি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা রক্তপাতের মাধ্যমে কেউ এই দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি থামাতে পারবে না ৷ হাদির স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব সমগ্র জাতির কাঁধে । আসুন আমরা ধৈর্য ধরি, অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিই এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকি ৷ সমগ্র দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ থাকুন ৷"
এদিকে, বৃহস্পতিবার হাদির মৃত্যুর খবর ঘোষণা হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে শাহবাগ মোড়ে শত শত শিক্ষার্থী এবং মানুষ জড়ো হন ৷ তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন, "তুমি কে, আমি কে - হাদি, হাদি"। জাতীয় ছাত্রশক্তি নামে একটি ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শোক মিছিল বের করে এবং বিক্ষোভে যোগদানের জন্য শাহবাগের দিকে এগিয়ে যায় ৷ হাদির খুনিদের গ্রেফতারিতে ব্যর্থতার জন্য পদত্যাগ দাবি করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কুশপুতুল দাহ করে ছাত্রশক্তি ।
বিক্ষোভকারীদের একটি দল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে, শাহবাগ মোড়ের কাছে অবস্থিত বাংলা সংবাদপত্র প্রথম আলোর অফিসে হামলা চালায় । খবরে বলা হয়েছে যে, তারা বেশ কয়েকটি তলা ভাঙচুর করে ৷ ফলে সংবাদপত্রের সাংবাদিক এবং কর্মীরা ভেতরে আটকে পড়েন ৷ ভবনের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা ।
এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাত 11টার দিকে কয়েকশো বিক্ষোভকারী প্রথম আলো অফিসে পৌঁছে সেটিকে ঘিরে ফেলে ৷ যদিও ইউনূস এবং তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি নিষ্ক্রিয় সমর্থনের জন্য পরিচিত এই সংবাদপত্রটি কেন আক্রমণের শিকার হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঢাকায় একদল বিক্ষোভকারী ডেইলি স্টার পত্রিকার ভবনেও আক্রমণ চালায় ।
হাদির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামি । স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এর আগে হাদির সন্দেহভাজন হামলাকারীদের গ্রেফতারে সাহায্যকারী সূত্রের জন্য 50 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন । পুলিশ প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সাল করিম মাসুদের বাবা-মা, স্ত্রী এবং এক মহিলা বন্ধুকে গ্রেফতার করেছে ।
12 ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী হাদি শুক্রবার ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বিজয়নগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করার সময় মুখোশধারী বন্দুকধারীদের গুলিতে আহত হন । ঢাকার চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলায় সোমবার মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উন্নত চিকিৎসার জন্য হাদিকে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে পাঠায় ৷ হাদির জীবন বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য পরিবারের সম্মতি নেওয়ার কয়েকঘণ্টা পরেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
মুখপাত্রের মৃত্যুতে ইনকিলাব মঞ্চ এর আগে হুমকি দিয়েছিল যে হামলাকারীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তারা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করবে । তারা আরও জানায়, যদি খুনি ভারতে পালিয়ে যায়, তাহলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও মূল্যে তাদের গ্রেফতার করতে হবে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে ৷