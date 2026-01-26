গায়ের জোরে গণ আন্দোেলন দমন, ঢাকার তিন প্রাক্তন পুলিশ কর্তার ফাঁসির সাজা

গায়ের জোরে গণ আন্দোেলন দমন, ঢাকার তিন প্রাক্তন পুলিশ কর্তার ফাঁসির সাজা
নভেম্বর মাসে হাসিনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছিল আদালত ৷ এবার ঢাকার প্রাক্তন কমিশনার-সহ তিন জনের ফাঁসির সাজা হল ৷
By PTI
Published : January 26, 2026 at 6:48 PM IST
ঢাকা, 26 জানুয়ারি: তিন প্রাক্তন পুলিশ কর্তাকে ফাঁসির সাজা দিল বাংলাদেশের বিশেষ আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ শেখ হাসিনার আমলে ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন যুগ্ম-কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তীর পাশাশাপাশি অতিরিক্ত যুগ্ম-কমিশনার আখতারুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে ৷
এই তিন জনের কেউই এখন বাংলাদেশে নেই ৷ 2024 সালের জুলাই-অগস্ট মাসে হওয়া গণ আন্দোলন দমাতে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার জন্যই তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছেন ট্রাইবুনালের বিচারক মহম্মদ গোলাম মোর্তাজা ৷ নভেম্বর মাসে এই আদালতই হাসিনার পাশাপাশি তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফাঁসির সাজা দেয় ৷ ওই দু'জনও বাংলাদেশে নেই ৷
সাজা ঘোষণার সময় বিচারক বলেন, "পদে থাকার সময় এই তিন জন তাঁদের অধস্তন পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকদের নির্দেশ দিতেন ৷ আর তাই গণ আন্দোলন দমনের ঘটনায় তাঁদের বড় ভূমিকা আছে ৷" এই তিন জনের পাশাপাশি ঢাকা প্রাক্তন সহকারি কমিশনার মহম্মদ ইমরুলে 6 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ৷ ডিএমপির ইন্সপেক্টর আসাদ হুসেনকে 4 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ৷ তিন বছরের জেল হয়েছে আরও তিন পুলিশ কর্মীর ৷ এঁরা এখন বাংলাদেশেই আছেন ৷
কারাদণ্ড প্রসঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাইবুনালের প্রধান আইনজীবী তায়েজুল ইসলাম ৷ তিনি মনে করেন, অপরাধের থেকে কম শাস্তি দেওয়া হয়েছে ৷ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "সাজা ঘোষণার পর বিচারককে ধন্যবাদ জানানো বিচার ব্যবস্থার রীতির মধ্যে পড়ে ৷ তবে এই রায়ে এমন কিছু নেই যা আমাদের খুশি করতে পারে ৷ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছি ৷"
তাঁর সরকারের পতনের পর মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে সাজা হয় শেখ হাসিনার ৷ বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে এই ট্রাইবুনাল ৷ ঢাকার আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা এবং চানখাঁরপুল এলাকায় ছ'জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় হাসিনাদের ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত ৷ এই দুটি গণহত্যা-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের হত্যা করার নির্দেশ, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাইদকে গুলি করে হত্যার মতো অভিযোগও রয়েছে ৷
এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নতুন করে গত বেশ কয়েকমাস ধরে বাংলাদেশ ৷ শুরুটা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসের 12 তারিখ ৷ ঢাকার রাস্তায় গুলি করা হয় গণ আন্দোলনেরক নেতা শরীফ ওসমান হাদিকে ৷ কয়েকদিন চিকিৎসার পর সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপর লাগাতার সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে ৷ এবার অবশ্য হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বেশি করে নিশানা করা হচ্ছে ৷
এই আবহে দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে আসা এক ভাষণ থেকে ইউনূস সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন হাসিনা ৷ 2024 সালের অগস্ট মাস থেকে এই প্রথমবার তিনি প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন ৷ সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তিনি তেলেন ৷ তবে এই ভাষণ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক ৷ একটি বিবৃতি জারি করে ইউইনূস প্রশাসনের দাবি, হাসিনা যেভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রভাবিত হবে ৷