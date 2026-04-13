মঙ্গল-আনন্দ সরিয়ে নববর্ষে এবার বৈশাখী শোভাযাত্রায় পা মেলাবে বাংলাদেশ

মঙ্গল-আনন্দ সরিয়ে নববর্ষে এবার বৈশাখী শোভাযাত্রায় পা মেলাবে বাংলাদেশ
বৈশাখীর নামের সঙ্গেও রয়েছে পুরাণের যোগ, এই নামও বদল হবে না তো, উঠছে প্রশ্ন৷ সৌমিক কর্মকারের প্রতিবেদন৷
Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST
আগামিকাল, মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ। শুরু হচ্ছে 1433 সন। অবাক হচ্ছেন! বাংলা নতুন বছরের শুরু তো আগামী পরশুদিন, বুধবার। তাহলে আগামিকাল কীভাবে পয়লা বৈশাখ হয়?
না। আপনি ভুল জানেন না৷ বাংলা পঞ্জিকা মতে বুধবারই পয়লা বৈশাখ। কিন্তু মঙ্গলবার নতুন বছর শুরু হচ্ছে বাংলাদেশে। ভারত বা অন্যত্র বাঙালিরা পঞ্জিকা দেখে বাংলা নববর্ষ পালন করলেও বাংলাদেশে প্রতিবছর 14 এপ্রিলই পয়লা বৈশাখ পালিত হয়।
আর প্রতি বছর 14 এপ্রিল সকালে শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষবরণে মেতে ওঠে ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ। 1989 সালে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা এখন নাম বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সরকারি তরফে তাই সমস্ত বিতর্ক সরাতে শোভাযাত্রার নাম বদল করে দেওয়া হয়েছে। এবার বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত এই শোভাযাত্রার নাম হবে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’।
কিন্তু নাম বদলেও কি থামবে বিতর্ক? সেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী। তাঁর প্রশ্ন, যে কারণে মঙ্গল শব্দটি বাদ দেওয়া হল, সেই একই কারণে বৈশাখী শব্দটি নিয়ে বিতর্ক হবে না তো?
বাংলাদেশে বর্ষবরণের শোভাযাত্রা
সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ড. চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ঢাকা ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট (যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ)-এর তিনজন ছাত্র মাহাবুব জামাল শামীম, মোকলেসুর রহমান ও হিরণ্ময় চন্দ্র সর্বপ্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রার ধারণা নিয়ে আসেন। এই তিন জন ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 1989 সালে শোভাযাত্রা শুরু করেন৷ তবে এর অনুপ্রেরণা তাঁরা পান 1985 সালে যশোরে অনুষ্ঠিত একটি শোভাযাত্রা থেকে।’’
শুরুতে এর নাম ছিল বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা৷ এই শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে হাতি, পুতুল, লক্ষ্মীপেঁচা, ঘোড়া-সহ একাধিক প্রতিকৃতি, একাধিক মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ইত্যাদি৷ সময় যত এগিয়েছে, ততই আড়ে-বহরে বেড়েছে এই শোভাযাত্রা৷ মূল শোভাযাত্রাটি ঢাকার রমনা-শাহবাগ এলাকায় প্রতিবছর আয়োজিত হয়৷ তবে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্যত্রও শুরু হয়েছে এই শোভাযাত্রা৷ 2008 সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও 2014 সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়৷
শোভাযাত্রার নাম বিতর্ক
প্রথমে আনন্দ শোভাযাত্রা নামে হলেও পরে এর নাম পরিবর্তন হয়৷ 1996 সালে এই শোভাযাত্রার নাম হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা৷ এই নামেই ইউনেস্কোর তরফে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই শোভাযাত্রাকে৷ কিন্তু এই মঙ্গল নাম নিয়েই আপত্তি তোলা হয় বাংলাদেশের একাংশের তরফে৷ মঙ্গল নামটির জন্য এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষতা হারাচ্ছে বলে একটি অংশ দাবি তোলে৷
এই পরিস্থিতিতে 2025 সালে শোভাযাত্রার নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা মঙ্গল শব্দটি তুলে দেওয়া হয়৷ বদলে জুড়ে দেওয়া হয় আনন্দ শব্দটি৷ যে নামে 1989 সালে শুরু হয়েছিল এই শোভাযাত্রা৷ এই কাজটি করা হয়েছিল বাংলাদেশের ইউনুস প্রশাসনের তরফে৷
এই নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী জানান, যখন মঙ্গল শোভাযাত্রা নাম দেওয়া হয়, তখন তো কোনও বিতর্ক ছিল না৷ পরে হঠাৎ করে মঙ্গল নামের মধ্যে দেবতা খুঁজে পেয়ে একাংশ বিতর্ক করল৷ এই শোভাযাত্রায় যাতে কেউ যোগদান না করেন, সেই কারণে একটা অংশের তরফে প্রচারও করা হল। অথচ যারা আপত্তি তুলেছে বা তুলছে, তারা তো এই শোভাযাত্রায় অংশই নেয় না।
নববর্ষের শোভাযাত্রার নাম বদল
2024 সালে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতন হয়৷ হাসিনার আমলেই 1996 সালে আনন্দ-এর বদলে মঙ্গল শব্দটি যুক্ত হয় শোভাযাত্রার সঙ্গে৷ হাসিনা সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের দায়িত্ব নেন৷ তাঁর আমলে 2025 সালে আবার এর নাম হয় আনন্দ শোভাযাত্রা৷ বছর ঘুরতেই আরও একবার নাম বদলে গেল নববর্ষের এই বর্ণাঢ্য কর্মসূচির৷
গত 31 মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই কর্মসূচির আয়োজন নিয়ে একটি বৈঠক হয়৷ পরে এই বৈঠক নিয়ে একটি প্রেস বিবৃতিও জারি করা হয়৷ সেখানেই বর্ষবরণের এই কর্মসূচির নাম আনন্দ শোভাযাত্রা হিসেবেই উল্লেখ করা হয়৷ পরে অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের তরফে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে জানান যে তাঁরা কোনও বিতর্ক চান না৷ তাই আনন্দ ও মঙ্গল দু’টি শব্দকেই সরিয়ে বৈশাখী শব্দটি যুক্ত করা হল শোভাযাত্রার সঙ্গে৷
কিন্তু এর পরও কী বিতর্ক থামবে? এই প্রশ্ন তুলেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, ‘‘এবার নাম বৈশাখী শোভাযাত্রা। কিন্তু বৈশাখী নামের সঙ্গেও হিন্দু পুরাণ জড়িয়ে। বৈশাখী হল কৃষ্ণের বাবা বসুদেবের এক স্ত্রীর নাম। অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের সৎমা।’’ অধ্যাপক চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘‘এই বিষয়টি জানতে পারলে হয়তো এই নামও বদলে যাবে। এরা যে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে!’’