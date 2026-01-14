22 জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু বাংলাদেশে, ভিসার নিয়মে বড় বদল

22 জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু বাংলাদেশে, ভিসার নিয়মে বড় বদল
12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন কুড়ি আগে অর্থাৎ 22 জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু করতে পারবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি ৷
January 14, 2026
ঢাকা, 14 জানুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তাৎক্ষণিক ভিসা দেওয়া বন্ধ করল বাংলাদেশ ৷ ভুটান ও নেপালের মতো কয়েকটি দেশের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশে 'ভিসা অন অ্যারাইভালের' ব্যবস্থা আছে ৷ আপাতত তা প্রত্যাহার করে নিল অন্তর্বর্তী সরকার ৷ এদিকে 12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে 22 জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু করতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলি ৷
তাৎক্ষণিক ভিসা কেন বন্ধ করা হল তা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি ৷ তবে ইউনূস প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, প্রচার শুরু হয়ে গেলে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা বিমানে চড়ে দেশের একাধিক শহরে যাবেন ৷ সে সময় বিমানবন্দর গুলি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে হবে ৷ তাছাড়া বিমানবন্দরের কর্মীদের ব্যস্ততাও বাড়বে ৷ সে কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ নির্বাচন ঘিরে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে ৷
ঢাকার মতো বড় শহরের পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকার নিরাপত্তা নিজেদের হাতে নিয়েছে সেনা বাহিনী ৷ আগামিদিনে আরও কয়েকটি এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব বাহিনীর কাছে যাবে ৷ প্রশাসনের ওই শীর্ষ কর্তা আরও জানিয়েছেন, এর আগেও নির্বাচনের সময় তাৎক্ষণিক ভিসা বন্ধ রাখর সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৷ এবারও সেটাই করা হল ৷ ভিসা নিয়ে এমনিতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ ভারত-সহ কয়েকটি দেশকে এখন ভিসা দেয় না ইউনূস সরকার ৷ নির্বাচন শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আসার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোটেরও আয়োজন হবে বাংলাদেশে ৷ তার জন্য কয়েকটি বিষয়কে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৷ এদিকে নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ঢেলে সাজাচ্ছে বাংলাদেশ ৷ 2024 সালের গণআন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা শরীফ ওসমান হাদিকে 12 ডিসেম্বর ঢাকার রাস্তায় গুলি করা হয় ৷ 6 দিন পরে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তাঁর প্রাণ যায় ৷ সেদিন থেকে নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ৷ হিন্দু-সহ একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ৷ প্রাথমিকভাবে অন্তর্বর্তী প্রশাসন দাবি করে, বাংলাদেশের নির্বাচন পিছিয়ে দিতে এভাবে হিংসা চলছে ৷
শুধু তাই নয়, নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কাও করেছিল বিভিন্ন মহল ৷ সেই জল্পনার অবসান ঘটান প্রধান উপদেষ্টা মূহাম্মদ ইউনূস ৷ ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জি গোরকে তিনি জানান, ভোট নির্দিষ্ট দিনেই হবে ৷ দেশের মানুষ যেভাবে গণতান্ত্রিক সরকার অপেক্ষা করছেন তা আর দীর্ঘায়িত করা যাবে না ৷ এরপর ধীরে ধীরে প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে যেতে থাকে ৷
বিএনপির নেতা তারেক রহমান ভোটকে সামনে রেখে দেশে ফিরে আসেন ৷ তার পরপরই প্রয়াত হন মা খালেদা জিয়া ৷ অন্যদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয় অন্তর্বর্তী সরকারে অংশ থাকা অবস্থায় কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারববেন না ৷ এরপর বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন ৷ সবমিলিয়ে হিংসার ভয় নিয়েই বহু প্রতিক্ষিত গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য দিন গুনছে বাংলাদেশ ৷