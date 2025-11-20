ETV Bharat / international

নির্বাচনের কয়েক মাসে আগে বাংলাদেশে পুনর্বহাল তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রায় সুপ্রিম কোর্টের

বাংলাদেশের নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি ৷ এর মধ্যে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু ভোট হবে ইউনূস প্রশাসনের নেতৃত্বেই ৷

Bangladesh Political Unrest
বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা (ছবি: এপি)
ঢাকা, 20 নভেম্বর: নির্বাচনের সময় নির্দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরল বাংলাদেশে ৷ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এই রায় ঘোষণা করেছে ৷ 1996 সালে এই সংবিধানে সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ পরে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল করে দেয় ৷

14 বছর পর ইউনূসের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের আমলে দেশের ফের পুনর্বহাল হল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ৷ অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা ৷ তবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশের সংসদীয় নির্বাচন হবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নজরদারিতে ৷ এরপর কোনও সংসদীয় নির্বাচন হলে তা হবে নির্দল নির্দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে ৷

বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সাত সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগ এই রায় ঘোষণা করে ৷ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশ নেবে না ৷ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবিতে আদালতে মামলা করেছিলেন আইনজীবী শরিফ ভুঁইয়া ৷ এদিন তিনি বলেন, "সংবিধানের আওতায় সংসদ ভেঙে দেওয়ার 15 দিনের মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে ৷ কিন্তু এক বছর আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই এই ব্যবস্থা এখন কার্যকর করা যাবে না ৷"

1996 সালে বাংলাদেশে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হয় ৷ পরপর দু'টি নির্বাচন হয়েছিল দুই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নজরদারিতে ৷ 90 দিনের মধ্যে নির্বাচন পর্ব মিটে গেলে জয়ী দলের হাতে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল ৷

2008 সালে সংসদীয় নির্বাচন হয়েছিল দেশের সেনা সমর্থিত অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নেতৃত্বে ৷ যাঁর প্রধান ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর ৷ সেবার শান্তিপূর্ণ ভোট হয় এবং হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসীন হয় ৷ কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয় ৷

এর পর পরবর্তী তিনটি নির্বাচনী হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের তত্ত্বাবধানে ৷ এনিয়ে তখন বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৷ তাঁর প্রধান বিরোধী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) 2014 ও 2024 সালের নির্বাচন বয়কট করেছিল ৷ তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছিল ৷

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের 13তম সাংবিধানিক সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ এদিনের রায়ে বলা হয়েছে, এই সরকার ব্যবস্থা ফের সক্রিয় ও পুনর্বহাল করা হল ৷ 2011 সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার রায়ের নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান আপিল বিভাগ ৷

গত বছরের 5 অগস্ট ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের চাপে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং এখনও দেশেই আছেন ৷ তিনি দেশ ছাড়ার তিন দিন বাদে 8 অগস্ট প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন শেখ হাসিনা ও তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল ৷ এছাড়া হাসিনা আমলের পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ৷

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল- দু'জনেই ভারতে ৷ তাঁদের পলাতক বলে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ গত 17 নভেম্বর তিন জনের সাজা ঘোষণা করে আদালত ৷ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়েছে ৷ কিন্তু বিচার থেকে সাজা ঘোষণা- পুরো প্রক্রিয়া হয়েছে তাঁদের অনুপস্থিতিতে ৷ এদিকে আবদুল্লা আল-মামুনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷ তিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন ৷ হাসিনা-আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ৷ তিনিই শুধু আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়েছিলেন ৷

