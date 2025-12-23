দীপু দাস হত্যায় উত্তাল দিল্লি, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব
হিন্দু কর্মী দীপু দাসের নৃশংস মৃত্যুতে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল ৷ ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রণয় বর্মাকে তলব ঢাকার ৷
By PTI
Published : December 23, 2025 at 2:41 PM IST
ঢাকা, 23 ডিসেম্বর: পড়শি দেশে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা ৷ এমনই আবহে মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করল বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷
এদিন রাজধানীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরে হিন্দু সংগঠনগুলির সদস্যরা গেরুয়া পতাকা হাতে বাংলাদেশ-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন ৷ নয়াদিল্লিতে উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকার অধীন হাইকমিশন ৷ বিক্ষোভকারীদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয় ৷ হিন্দু সংগঠনগুলির সদস্যরা ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের একেবারে সামনে এসে পড়েন ৷ পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ৷
VIDEO | Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) stages a protest outside the Bangladesh High Commission to condemn reported violence against Hindus in Bangladesh.— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/PiiL7mYEjG
সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো-য় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই অবস্থায় দিল্লিতে হাইকমিশন এবং সেখানে কর্মরত কর্মীদের সুরক্ষার প্রশ্নে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব আসাদ আলম ৷ কূটনৈতিক সূত্র তলবের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ শুধু নয়াদিল্লি ও কলকাতা নয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা উপ-হাইকমিশনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ৷ কূটনৈতিক সূত্রে আরও খবর, প্রণয় বর্মাকে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের কার্যালয়গুলিতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বলেন সচিব আসাদ আলম ৷
সম্প্রতি বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরীফ ওয়াসিম হাদিকে গুলি করে কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ পরে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ফের অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ ৷ এই আবহে একটি পোশাক কারখানার কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ দীপুচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যদিও তাঁর এই কটূক্তি প্রমাণিত হয়নি ৷ হিন্দু যুবকের মৃত্যুতে ভারত-সহ বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ বাংলাদেশের অশান্তি ও দীপু দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ৷ তাঁর মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক বলেন, "বাংলাদেশে যে হিংসার ঘটছে, তাতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ৷"
এরপর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরে একদফা বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় ৷ এর ফলে হাইকমিশনের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হচ্ছে জানিয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ৷ গত রবিবার এই রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে পাল্টা বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, হাইকমিশনের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়নি ৷ বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশ বিভ্রান্তিকর প্রচার করছে ৷
এর সঙ্গে দীপুচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে দোষীদের যথোপযুক্ত সাজার আর্জিও জানিয়েছে ভারত ৷ কিন্তু বাংলাদেশের তরফে সেদিনই পাল্টা দাবি করা হয়, হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ একে মিথ্যা প্রচার বলে চালানো যায় না ৷ এই বাদানুবাদে ফের তিক্ত হয়ে ওঠে দুই দেশের সম্পর্ক ৷ এর মধ্যে গত 10 দিনে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে দু'বার তলব করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ এর আগে গত 14 ডিসেম্বরও তাঁকে তলব করা হয়েছিল ৷ গত বছর 8 অগস্ট বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ প্রধান উপদেষ্টা হন নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস ৷ এই আমলে গত এক বছরেরও বেশি সময়ে নানা কারণে ভারতে কর্মরত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে অন্তত ছ'বার তলব করেছে বিদেশ মন্ত্রক ৷