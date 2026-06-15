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প্রধানমন্ত্রী তারেকের উপদেষ্টাকে দিল্লিতে ঢুকতে বাধা, ভারতের রাষ্ট্রদূতকে তলব ঢাকার

দিল্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে আটকানোর ঘটনায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পবন বাধেকে তলব করল বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷

Jahed Ur Rahman on New Delhi
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে দিল্লিতে ঢুকতে বাধা (ফাইল চিত্র, এএনআই)
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By ANI

Published : June 15, 2026 at 7:04 PM IST

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ঢাকা, 15 জুন: ভারতের মাটিতে পা-রাখতেই বড় অস্বস্তির মুখে পড়তে হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে। কূটনৈতিক প্রোটোকল থাকা সত্ত্বেও রবিবার সন্ধ্যায় ভারতের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আটকে বলে অভিযোগ ঢাকার। পরে দিল্লির শীর্ষ মহলের হস্তক্ষেপে ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র মিললেও, দিল্লিতে ঢোকেননি জাহেদ উর রহমান ৷ তিনি শ্রীলঙ্কার কলম্বো হয়ে সোমবার সকালে ঢাকায় ফিরেছেন ৷ এরপরই ঢাকায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করেছে বাংলাদেশ ৷

নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের সঙ্গে কি ঘটেছিল, ঘটনার বিষয়ে জানতে সোমবার ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পবন বাধেকে তলব করেছে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জোট 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন' (আইওআরএ)-এর 'কমিটি অফ সিনিয়র অফিসিয়ালস' (সিএসও)-এর 28তম বৈঠকে যোগ দিতে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর বিড়ম্বনার পড়েন জাহেদ উর রহমান ৷ অভিযোগ, রুটিন নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় একটি 'ওয়াচলিস্ট' বা নজরদারি তালিকায় নাম থাকায় তাঁকে আটকে দেওয়া হয় ৷ প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেয় ৷ তবে বৈঠকে যোগ না-দিয়ে সোমবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন জাহেদ উর রহমান ৷

বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এই ঘটনাকে 'অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছেন ৷ ডেপুটি হাইকমিশনার পবন বাধেকে তলব করা হয়েছে ৷ তিনি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ অন্যদিকে, নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এখনও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেননি। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক স্পর্শকাতর সময়ে এই কূটনৈতিক টানাপড়েন দেখা দিল। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভৌগোলিক বাস্তবতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে দুই দেশের মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, "প্রতিবেশীদের সঙ্গে বা নিজ অঞ্চলে স্বাভাবিক কূটনৈতিক ও কার্যকরী সম্পর্ক থাকা ভালো। ভারত আমাদের প্রতিবেশী—তারা আমাদের বেছে নেয়নি, আমরাও তাদের বেছে নিইনি, কিন্তু আমরা প্রতিবেশী। আমাদের পাশাপাশি বসবাস করতে হবে এবং এই অঞ্চলে একসঙ্গে কাজ ও সহযোগিতা করতে হবে।"

ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে নেতৃত্বের পরিবর্তনের ঠিক এই সময়েই ঘটনাটি ঘটল। মনোনীত হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী 12 জুন বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছেন ৷ বিদায়ী হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার কাছ থেকে মিশনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন ৷ উভয় দেশই সম্প্রতি বিভিন্ন কৌশলগত খাতে সম্পর্ক আরও গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে; ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণকারী বিশ্লেষকদের কাছে এই অপ্রত্যাশিত কূটনৈতিক অচলাবস্থাটি বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

TAGGED:

BANGLADESH SUMMONS INDIAN ENVOY
জাহেদ উর রহমান
প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ
BANGLADESH
JAHED UR RAHMAN ON NEW DELHI

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