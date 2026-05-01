অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশি পুশব্য়াক মন্তব্যে বিতর্ক, ভারতীয় হাইকমিশনারকে কড়া বার্তা ঢাকার

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশি পুশব্য়াক মন্তব্যে বিতর্ক, ভারতীয় হাইকমিশনারকে কড়া বার্তা ঢাকার
বাংলাদেশিদের সীমান্ত দিয়ে সেদেশে ফেরত পাঠানো বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত ৷ তাঁর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করল বাংলাদেশ সরকার ৷
By ANI
Published : May 1, 2026 at 5:27 PM IST
ঢাকা, 1 মে: সংখ্য়ালঘু সম্প্রদায়ের জেরে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করল তারেক রহমান সরকার ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি বাংলাদেশি মুসলমানদের নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সেই বিষয়ে সরকারিভাবে প্রতিবাদ করতে ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় হাইকমিশনার পবন বাধেকে ডেকে পাঠায় বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷
ঢাকা ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ভারতের অসম থেকে কয়েকজন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে পবন বাধেকে তলব করে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে বাংলাদেশ সরকার ৷
গত 26 এপ্রিল অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন, "অসভ্য লোকজন নরম ভাষা বোঝে না ৷ অসম থেকে যখন আমরা সেইসব অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করি- যারা নিজেরা চলে যেতে চায় না- তখন আমরা এই উক্তির কথা তাদের মনে করিয়ে দিই ৷ যেমন, ওই 20 জন অবৈধ বাংলাদেশি- যাদের গত রাতে পুশব্যাক করে ফের পাঠানো হয়েছে ৷" পরে অবশ্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই পোস্টটি দেখা যায়নি ৷
এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা ৷ পাশাপাশি জোর দিয়ে জানিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আঘাত লাগে, এমন কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত ৷ বাংলাদেশ স্পষ্ট করেছে, এই ধরনের প্রকাশ্য বিবৃতি ক্ষতিকারক ৷ এই দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ঢাকা ট্রিবিউন উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক দুই দেশের মধ্যের সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখতে, 'সংবেদনশীল দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি মোকাবিলায় সংযম প্রদর্শনের' গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে ।
2024 সালের 5 অগস্ট, হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের দায়িত্ব নেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এখনও নয়াদিল্লিতে আছেন বলে খবর ৷ তাঁর ক্ষমতাচুত্য হওয়ার পর ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠেছে ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি নেতা তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ এরপর নয়া সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় নানাবিধ পদক্ষেপ করেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার ৷ যখন ঢাকার সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে, সেই সময় বাংলাদেশি মুসলিমদের পুশব্যাক নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হল ৷