মক্কায় 2 বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড, সৌদি আরবের কাছে সবিস্তার তথ্য চাইল ঢাকা

মক্কায় 2 বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড, সৌদি আরবের কাছে সবিস্তার তথ্য চাইল ঢাকা
SAUDI EXECUTION: দুই নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আদালতের রায়, কীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, মৃতদেহ কোথায় এবং আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল কি না জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ ৷
By PTI
Published : October 25, 2026 at 5:09 PM IST
ঢাকা, 25 অক্টোবর: মক্কায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি দুই নাগরিক সম্পর্কে সৌদি আরবের কাছে সবিস্তার তথ্য চাইল ঢাকা ৷ বাংলাদেশের স্থানীয় এক দৈনিকে শনিবার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ওই দুই নাগরিকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ ছিল, আদালতের রায়, কীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, দুই নাগরিকের মৃতদেহ কোথায় রয়েছে এবং বিচারের সময় তাঁদের কোনও আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল কি না, এই সব কিছুই জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ সরকার ৷
দৈনিকের দাবি, সৌদি বিদেশ মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন জেড্ডায় থাকা বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ৷ গত 19 অক্টোবর সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রকের মক্কা শাখায় একটি কূটনৈতিক চিঠি পাঠান জেড্ডার বাংলাদেশি কনসাল জেনারেল ৷ সেখানেই এই প্রশ্নগুলো তোলা হয় বলে জানিয়েছে দৈনিকটি ৷
মক্কায় 'অশালীন কাজের' অভিযোগে বাংলাদেশের একজন মহিলা এবং পুরুষ নাগরিককে গত 14 অক্টোবর মৃত্য়ুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় ৷ কূটনৈতিক চিঠিতে সেই প্রসঙ্গেই জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই দুই নাগরিকের অপরাধের ধরন, কখন এবং কোথায় তা করা হয়েছিল, গ্রেফতার হওয়ায় তারিখ এবং আদালতের রায়ের শংসাপত্র নিয়ে ৷ ঘটনার তদন্ত ও বিচারের সময় ওই দুই নাগরিকের হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়িয়ে ছিলেন কি না বা ওই দু'জন আইনি সহায়তা চেয়েছিলেন কি না, সে বিষয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশের তরফে ৷
গত সেপ্টেম্বরে সৌদি প্রশাসন জেলবন্দি বাংলাদেশি অপরাধীদের একটি তালিকা প্রকাশ্যে এনেছিল ৷ দৈনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, সেখানেও ওই দুই নাগরিকের নাম ছিল ৷ একজনের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ ও অন্যজনের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধের উল্লেখ ছিল ৷ কিন্তু তাঁদের সাজা সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
এই বিষয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা তলব করেছে ঢাকা ৷ তারা চাইছে, সৌদি বিদেশ মন্ত্রক মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করুক ৷ ঢাকায় থাকা সৌদি দূতের কাছেও এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে আর একটি দৈনিকের দাবি ৷ অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে সৌদি প্রশাসনের তরফে সরকারিভাবে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি বলে দাবি বাংলাদেশ সরকারের ৷
সেপ্টেম্বরের ওই বন্দি-তালিকায় আরও 20 জনের নাম থাকলেও তাঁদের সাজা সম্পর্কিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি, তাই সে ব্যাপারেও জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ ৷ এই অবস্থায় কূটনৈতিক স্তরে সৌদি প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী বাংলাদেশ, জানিয়েছে ওই দৈনিকটি ৷