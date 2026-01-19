হিন্দুদের উপর হামলা সাধারণ অপরাধ ! সংখ্যালঘু নির্যাতনের তত্ব ওড়াল ইউনূস প্রশাসন
মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসনের দাবি, বছর খানেকের মধ্যে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া আক্রমণের বেশিটাই অপরাধমূলক, সাম্প্রদায়িক নয় ৷
By PTI
Published : January 19, 2026 at 9:05 PM IST
ঢাকা, 16 জানুয়ারি: বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশেই ! গত একমাসের মধ্যে বেশ কয়েকজন হিন্দুর নৃশংস হত্যার পরও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিয়ে নিজেদের পুরনো অবস্থানেই অনড় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ সোমবার এক বার্তায় মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসনের দাবি, হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া আক্রমণের বেশিটাই অপরাধমূলক, সাম্প্রদায়িক নয় ৷
9 তারিখ ভারতের তরফে আরও একবার বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারের ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় ৷ পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় ব্য়বস্থা নিচ্ছে না ৷ শুধু তাই নয়, ঘটনা গুলিকে কখনও অপরাধমূলক, কখনও আবার বহিরাগতদের কাজ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ৷ এই ধরনের প্রবণতা ভারতের জন্য যন্ত্রণার ৷
এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার 10 দিনের মধ্যে বাংলাদেশের সরকার জানাল গত এক বছর ধরে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা গুলি নিয়ে তারা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, 2025 সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 645টি হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ এর মধ্যে 71টি ঘটনা সাম্প্রদায়িরক ৷ বাকি সবই সাধারণ অপরাধের ঘটনা ৷
হামলার বিস্তারিত বিবরণ
এই 71টি মধ্যে 38টি মন্দিরে হামলা, 8টি সম্পত্তি নষ্ট করার পাশাপাশি একটি করে চুরি এবং খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ এছাড়া নির্যতনের 23টি অন্য ঘটনাও ঘটেছে ৷ তার মধ্য়ে মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়ায় প্ররোচনামূলক পোস্ট করার মতো নানা ঘটনা আছে ৷ 50টি ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তাতে 50 জন গ্রেফতারও হয়েছে ৷ 21টি ঘটনার ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
বাকি 574টি ঘটনার মধ্যে 51টি ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের মধ্যে থাকা পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে ৷ 23টি জমি সংক্রান্ত হামলাও হয়েছিল ৷ 106টি চুরি হয়েছে ৷ পুরনো আক্রোশ থেকে 26টি হামলার ঘটনাও ঘটেছে ৷ ধর্ষণের সংখ্য়া 58 ৷ আর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে 172টি ৷
এই তথ্য় তুলে ধরে বিবৃতির একটি অংশে লেখা হয়েছে, "প্রতিটি ঘটনাই আমাদের কাছে উদ্বেগের ৷ তবে এই 645টি আক্রমণের ঘটনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পেরেছি হামলাগুলি অপরাধমূলক, তবে সাম্প্রদায়িক নয় ৷" প্রতিটি ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করে বিবৃতি লেখা হয়েছে, " সমস্ত ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া সর্বদা প্রয়োজন ৷ তবে আমাদের হাতে আসা তথ্য বলছে হামলার নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বিষয়ের চেয়ে অন্য সামাজিক কারণ বেশি পরিমাণে কাজ করেছে ৷"