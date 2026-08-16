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হাসিনার প্রত্যর্পণ কবে ? দিল্লির প্রতিশ্রুতি ছাড়া ভারতে আসবেন না তারেক

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্কের মাঝে প্রাচীরের মতোই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ রবিবার তারেক রহমানের সরকারের বিবৃতিতে এই বার্তাই স্পষ্ট ৷

Bangladesh India Relation
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান (ফাইল ছবি: এপি)
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By PTI

Published : August 16, 2026 at 7:34 PM IST

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ঢাকা, 16 অগস্ট: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্য়ুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত প্রত্যর্পণ করুক দিল্লি ৷ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে ঢাকায় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে মোদি সরকারের থেকে এই বিষয়ে পাকা কথা চেয়েছে বিএনপি সরকার ৷ আগামী 12-13 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ৷ পাশাপাশি ভারতকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ ৷

রবিবার বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তারেক রহমানের ভারত সফরের সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে ৷ কিন্তু গত 5 অগস্ট নয়াদিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল আত্মপ্রকাশ রহমানের ভারতে আসার প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করেছে ৷

High Commissioner Dinesh Trivedi paid a courtesy call on Hon'ble Prime Minister of Bangladesh, H.E. Tarique Rahman
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী (ছবি: India in Bangladesh এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

ওইদিন হাসিনা বলেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হইনি ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি ফিরলে আমাকে হয়তো খুন করা হবে, জেলে পাঠানো হবে ৷ তারপরও আমি দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন হাসিনা ৷

তাঁর এই বক্তব্যের পরপরই ঢাকা একটি বিবৃতি জারি করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷ এরপর ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জোর দিয়ে জানান, শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে না ভারত সরকার ৷ তিনি বলেছিলেন, "ওই অনুষ্ঠানটির আয়োজক বেসরকারি সংস্থা ৷ এক্ষেত্রে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই ৷ ওই ফোরামে শেখ হাসিনা যাই বলে থাকুন, তাকে স্বীকৃতি দেয় না ভারত সরকার ৷ বিশেষত বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাকে একেবারেই সমর্থন করে না দিল্লি ৷"

ঘটনার পর 10 অগস্ট বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী নিজে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন ৷ পরদিনই তিনি দিল্লি ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা করেন ৷ দীনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্য, "দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ হলে, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ৷" ভারতের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় তারেক রহমানের সরকার ৷

এদিন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "আমরা মনে করি, এই সফরের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন ৷ এই লক্ষ্যে আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, তারা শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ করুক এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শহীদ শরিফ ওসমান হাদীর অভিযুক্ত খুনিদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করুক ৷ আমরা তাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি ৷"

2024 সালের 5 অগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের তিন দিন পর বাংলাদেশে ফিরে আসেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় ৷ কিন্তু শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা থাকাকালীন ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে ৷ বিশেষত সেদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর হিংসা, দমন, নিপীড়নের ঘটনায় অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে পদক্ষেপ করার বার্তা দেয় নয়াদিল্লি ৷ এতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি ৷

এর মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন খালেদা জিয়া-র পুত্র তারেক রহমান ৷ বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ঢাকায় গিয়ে তারেকের সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শোকবার্তা তাঁর হাতে তুলে দেন স্বয়ং বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হন তারেক রহমান ৷ তাঁকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ অতএব, নানাভাবে দুই দেশের মধ্যে চলা অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে নয়াদিল্লি ৷ কিন্তু বারবারই শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফের টানাপোড়েনে ফিরে গিয়েছে ঢাকা ৷

তারেক রহমানের বিদেশ মন্ত্রকের এদিনের বিবৃতিতে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে ৷ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "আমরা আবারও বলছি, প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা আমাদের 'বাংলাদেশ প্রথম' (Bangladesh First) নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখব— যা সার্বভৌম সমতা, জাতীয় মর্যাদা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।"

গত 14 অগস্ট দেশের বিদেশ মন্ত্রক আবারও জানিয়েছে, "আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিপাক্ষিক সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছি ৷ আমরা ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ৷" কিন্তু তারেক রহমান ভারতে পা রাখবেন কি না, তা সময়ই বলবে ৷

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