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ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশে মৃত 44, জলের তলায় ঢাকা ; সেনা নামাল প্রশাসন

তথ্য বলছে, শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর 6টার মধ্যে 76 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে ৷ জলের তলায় চলে গিয়েছে রাজধানীর ঢাকার বেশিরভাগ এলাকা ৷

FLOODS
বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (ছবি: এএনআই)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 1:01 AM IST

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ঢাকা, 12 জুলাই: ভয়াবহ বন্যার জেরে বাংলাদেশে এক সপ্তাহে 44 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন ৷ একটানা ভারী বৃষ্টিতে রাজধানী ঢাকার পরিস্থিতিও বেশ খারাপ। শহরের বেশিরভাগ এলাকাই চলে গিয়েছে জলের তলায় ।

শনিবার রাত থেকে নতুন করে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ৷ আবহাওয়া দফতরের হিসেব বলছে রাত 12টা থেকে রবিবার ভোর 6টার মধ্যে গড়ে 76 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ কোনও কোনও এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা বেশি । এই পরিস্থিতির হাত থেকে এখনই রেহাই মিলবে না ৷ সোম ও মঙ্গলবারও বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা ।

ঢাকায় উদ্ধারের কাজে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নামানো হয়েছে। দেশের অন্য প্রান্তে উদ্ধারের কাছে হাত লাগিয়েছে বায়ুসোনা এবং নৌ-বাহিনী ৷ এর পাশাপাশি কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদেরও উদ্ধারের কাজে নামিয়েছে প্রশাসন। খোলা হয়েছে আশ্রয় শিবির ।

বাংলাদেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, জুলাই মাসের 5 তারিখ থেকে 12 তারিখ পর্যন্ত হওয়া বৃষ্টিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাতে রবিবার পর্যন্ত 44 জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। একই সঙ্গে 2 লক্ষ 67 হাজার পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর দেওয়া তথ্য় থেকে জানা গিয়েছে বেশিরভাগ মৃত্যুই হয়েছে ধসের কারণে। এছাড়া জলে ডুবেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টির জেরে দেওয়াল চাপা পড়ে প্রাণহানির ঘটনাও প্রশাসনের নজরে এসেছে ।

এরইমধ্যে রবিবার বাংলাদেশ সরকারের বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বেশিরভাগ জেলাই এখন বন্যা কবলিত । বৃষ্টি না থামলে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতির সুযোগ নেই। উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিম অংশের জেলাগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ । সর্বশেষ পাওয়া তথ্য বলছে বাংলাদেশের 45টির মধ্যে সাতটি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে । আরও কয়েকটি নদীর জলস্তরও বিপদসীমার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ।

5 তারিখ থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টির প্রভাব প্রথম বোঝা যায় দিন তিনেক পর । 8 তারিখ কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরের সাতজন শিশু এবং তাদের শিক্ষকের প্রাণ যায় । প্রশাসন জানিয়েছে, আচমকা ধস নামার কারণেই এই 8 জনের প্রাণ গিয়েছে । একসঙ্গে এতগুলি মৃত্যুর ঘটনা আর কোথাও শোনা যায়নি ।

এরপর শুক্রবার মানে 10 তারিখ থেকে উদ্ধারের কাজে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে শুরু করে প্রশাসন। প্রথমে সাতটি জেলায় কাজ শুরু করে সেনা । তারপর অন্য জেলাতেও শুরু হয় উদ্ধারের কাজ। কিন্তু এখনও সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন মৌলবিবাজারের স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক ।

সমগ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সরকার । বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রেখে উদ্ধারের কাজ চালানোর নির্দেশ দেওযা হয়েছে । মূলত ভৌগোলিক কারণে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশে বন্যা হয়ে থাকে । তবে এবার জুলাই মাসের শুরুতেই যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে ।

TAGGED:

BANGLADESH FLOOD SITUATION
DHAKA RAIN RELATED INCIDENTS
BANGLADESH RECORDS 44 DEATHS
ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশে মৃত 44
BANGLADESH FLOODS

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