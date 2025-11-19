দু'দিনে গ্রেফতার 1649 ! হাসিনার সাজা ঘোষণার 48 ঘণ্টা পরেও অশান্তির আতঙ্ক বাংলাদেশে
হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দেশের সর্বত্র বিশেষ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ ৷
By PTI
Published : November 19, 2025 at 8:21 PM IST
ঢাকা, 19 নভেম্বর : অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে গত দু'দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেফতার হল 1649 জন ৷ এর পাশাপাশি 10টি বন্দুক ও 30 কেজি গান পাউডারও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ এদিকে বাংলাদেশের নবগঠিত দল এনসিপি সরকারিভাবে স্বীকত দিল নির্বাচন কমিশন ৷
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণার পর গত 48 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অশান্তির আশঙ্কা তাড়া করছে বাংলাদেশকে ৷ সোমবার রাতে হাসিনার দলের তরফে সোশাল মিডিয়া একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ৷ মঙ্গলবার ঢাকায় লকডাউনের ঘোষণা করেছিল লীগ ৷ বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার কথা জানানো হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন ৷
ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এখনও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ হাতে অত্যাধুনিক বন্দুক নিয়ে শহরের সর্বত্র ঘোরাফেরা করছেন পুলিশ কর্মীরা ৷ অশান্তি হতে পারে আশঙ্কা করে বুধবারও চেনা ছন্দে ফিরতে দেখা গেল না ঢাকাকে৷ শহরের রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ছিল অনেকটা কম ৷ ঢাকা ডিভিশনের গাজিপুর শহরের একটি বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে আগুন লেগে যায়৷ তবে নিছক দুর্ঘটনার জেরে আগুন লেগেছে নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ সবমিলিয়ে গত সাতদিনেরও বেশি সময় ধরে ঢাকার পরিস্থিতি যা ছিল তাতে চোখে পড়ার মতো কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি এদিন ৷
অশান্তির আশঙ্কার মধ্যেই শুরু হয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি ৷ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেতাদের তৈরি দল এনসিপি এবার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনে লড়ার ছাড়পত্র পেল ৷ কমিশনের তরফে তাদের নির্বাচনী চিহ্ন হিসেবে জলপদ্ম দেওয়া হয়েছে ৷ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের সরকারি সংবাদসংস্থা বিএসএস ৷
এনসিপির তরফে জানানো হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের 300টি আসনেই তারা প্রার্থী দেবে ৷ নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই 277টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল ৷ তিনি নিজে তিনটি আসন থেকে ভোটে লড়বেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এই নির্বাচনে লড়া হবে না হাসিনার দলের ৷ তাদের কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ ভোটে লড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে হতে চলা নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ তাতে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা 12 কোটি 76 লক্ষ 95 হাজার 183 জন ৷ পুরুষ ভোটার 6 কোটি 48 লক্ষ 14 হাজার 907 জন ৷ আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা 6 কোটি 28 লক্ষ 79 হাজার 042 জন ৷ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা 1হাজার 234 জন ৷