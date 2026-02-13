ঢাকার মসনদে বিএনপি, জুলাই সনদের গণভোটে 'হ্যাঁ'; সংস্কারের পথ পরিষ্কার
বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদের গণভোট হয়েছে ৷ এই ভোটে মানুষ সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে ৷
Published : February 13, 2026 at 8:49 PM IST
ঢাকা, 13 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদ-এর গণভোট হয়েছে বাংলাদেশে ৷ সংবিধান সংস্কার ও অন্যান্য সরকারি বেশ কিছু সংস্কারের জন্য 84টি প্রস্তাব রয়েছে এই সনদে ৷ ভোট দিয়ে দেশের সরকার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলি নিয়ে আমজনতাকে মত জানানোর সুযোগ দেওয়া হয় ৷
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গণভোটে দেখা গিয়েছে, ভোটারদের সিংহভাগ এই সংস্কারের প্রস্তাব অর্থাৎ 'জুলাই সনদ'-কে সমর্থন জানিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, 'জুলাই জাতীয় সনদ'-এ 60.26 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ শেখ হাসিনা-হীন দেশে বেশির ভাগ ভোটারই 'হ্যাঁ' অর্থাৎ সংবিধান সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, 73 শতাংশ ভোট সংবিধানের সংস্কারের সমর্থনে পড়েছে ৷ যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে সরকারি ঘোষণা এখনও বাকি ৷
এই প্রস্তাবিত সনদ গৃহীত হলে বাংলাদেশের সংসদে আরেকটি কক্ষ যুক্ত হবে ৷ সেটি হবে 100টি আসন সমন্বিত উচ্চকক্ষ ৷ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দল কত ভোট পেয়েছে তার উপর ভিত্তি করে দলের প্রতিনিধিরা উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হবেন ৷ এরপর সংবিধান সংস্কার করতে হলে উচ্চ ও নিম্ন- দুই কক্ষের সদস্যদের ছাড়পত্র পেতে হবে ৷ নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের এবং উচ্চ কক্ষের সিংহভাগের মত নিতে হবে ৷
এছাড়া দুই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি ছাড়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ বা অপসারণ করা যাবে না ৷ একবার এই সংস্কারগুলি কার্যকর করা হলে একজন ডেপুটি স্পিকারের পদ তৈরি হবে ৷ বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা হবে তাঁকে ৷ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা 100 পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে ৷ দেশের জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি করতে হলে সেক্ষেত্রেও দুই কক্ষের ছাড়পত্র লাগবে ৷
সংবিধানে ফের অন্তর্ভুক্ত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ৷ 1996 সালে সংবিধানে সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ পরে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল করে দেয় ৷ গত বছরের নভেম্বরে ভোটের আগে ইউনূসের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের আমলে দেশে ফের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হয় ৷ জুলাই সনদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ শাসক দল, প্রধান বিরোধী দল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যে এই সরকার গঠন করা যাবে ৷
বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা এই সংবিধান সংস্কারে জোর দিলেও অনেকেই এই সংস্কারের বিরুদ্ধে ৷ কারণ এই প্রস্তাব 55 বছরের পুরনো সংবিধান বদলে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ৷ এই জুলাই সনদ নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ শেষ পর্যন্ত হয়তো আদালতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ৷
1971 সালে বাংলাদেশ গঠনের পর থেকে তিনবার গণভোট হয়েছে- 1977 সাল, 1985 ও 1991 সাল ৷ 1977 ও 1985 সালে সামরিক শাসনের সময় এবং 1991 সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গঠনের জন্য সাধারণ মানুষের মত নেওয়া হয়েছিল ৷