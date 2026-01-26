ETV Bharat / international

দিল্লিতে শেখ হাসিনার ভাষণ, উদ্বেগ প্রকাশ বাংলাদেশের

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য বিচারাধীন অনুরোধগুলির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

Bangladesh Concern on Hasina
ভারতে শেখ হাসিনার ভাষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বাংলাদেশের (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 26 জানুয়ারি: বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসার পর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের মাটিতে প্রথম প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন শুক্রবার ৷ তাঁকে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বাংলাদেশ ৷ তাদের দাবি, হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। শুক্রবার নয়াদিল্লির একটি অনুষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারে ব্যর্থতা থেকে শুরু করে আরও একাধিক বিষয়ে সরব হন হাসিনা ৷ যদিও তিনি নিজে সেখানে যাননি ৷ অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য শোনাবার ব্যবস্থা করা হয় ৷

বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বিএসএস জানিয়েছে, ঢাকায় জারি করা এক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক বলেছে, হাসিনাকে নয়াদিল্লির ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়ায় তারা অবাক ৷ তাছাড়া তিনি যেভাবে একাধিক রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন তাতেও তারা বিস্মিত হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "হাসিনার ভাষণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রের পথে ফিরে আসার চেষ্টার পাশাপাশি নিরাপত্তা এবং শান্তি স্থাপনকে বিপন্ন করবে।" 78 বছর বয়সি হাসিনা 2024 সালের 5 অগস্টে ব্যাপক ছাত্র ও গণ আন্দোলনের জেরে দেশ ছাড়েন ৷ তাঁর নির্বাচিত সরকারের বদলে দেশের শাসন ভার যায় অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ৷ সেই তখন থেকে ভারতেই রয়েছেন হাসিনা ৷

এদিনের বিবৃতিতে মন্ত্রক আরও একবার দু'দেশের মধ্যে থাকা দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তিকে মান্যতা হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ৷ বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বারবার অনুরোধ করার পরও হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ এটাই আমাদের অসন্তোষের কারণ ৷" বিবৃতির অন্য একটি অংশেও বলা হয়েছে, একদিকে হাসিনাকে বাং লাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না ৷ অন্যদিকে তাঁকে রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে দুটি ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বাংলাদেশের ৷ প্রথমত, একটি দেশ অন্য দেশের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলে দু'দেশের মধ্যে যে চুক্তি ছিল তা মানা হয়নি ৷ এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি, আওয়ামী লীগের নেত্রীকে উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশের অনুমতি দেওয়া মানেই বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ৷ পাশাপাশি ঢাকা মনে করছে, দিল্লি যা করেছে সেটা আর যাই হোক কোনও ভালো প্রতিবেশীর কাজ হতে পারে না ৷ শুক্রবারের ভাষণ থেকে হাসিনা বাংলাদেশের জনগণকে মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না।" এবার এই ভাষণ নিয়েই প্রতিক্রিয়া দিল বাংলাদেশ ৷

TAGGED:

SHEIKH HASINA
HASINA ADDRESS IN INDIA
HASINA SEEKS REMOVAL OF YUNUS
নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক হাসিনার
BANGLADESH CONCERN ON HASINA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.