প্রতিবাদীদের খুন করেছেন ! 'হৃদয়হীন' হাসিনার ফাঁসির দাবি ইউনূস সরকারের প্রধান আইনজীবীর

প্রতিবাদীদের খুন করেছেন ! 'হৃদয়হীন' হাসিনার ফাঁসির দাবি ইউনূস সরকারের প্রধান আইনজীবীর
ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের একটি মামলার শুনানিতে হাসিনার ফাঁসির দাবি উঠল ৷ মুজিব-তনয়ার পাশাপাশি তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফাঁসি চায় ইউনূস প্রশাসন ৷
By PTI
Published : October 16, 2025 at 7:51 PM IST
ঢাকা, 16 অক্টোবর: শেখ হাসিনা একজন 'হৃদয়হীন অপরাধী' ৷ গণ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের হত্য়ার মূলচক্রী ৷ নিজের কৃত কর্মের জন্য তাঁর কোনও অনুতাপ নেই ৷ হাসিনার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৷ একটি মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের প্রধান আইনজীবী তাজুল ইসলাম ৷ হাসিনার পাশাপাশি তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানেরও ফাঁসির দাবি করা হয়েছে ৷
2024 সালের 5 অগস্ট দেশ ছাড়ার পর থেকে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন হাসিনা ৷ মানবতা বিরোধী অপরাধ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে গণ আন্দোলন দমনের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল এদিন ৷ সেখানেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারে এই প্রধান আইনজীবী হাসিনার ফাঁসি চেয়ে সরব হলেন ৷
শুনানিতে প্রবীণ আইনজীবী তাজুলের বক্তব্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশের সরকারি সংবাদসংস্থা বিএসএস ৷ আদালতকে তিনি বলেন, " সমস্ত অপরাধের মূলে আছেন শেখ হাসিনা ৷ তিনি হৃদয়হীন ৷ একের পর এক অপরাধ করেও তাঁর কোনও অনুতাপ নেই ৷ সর্বোচ্চ শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর অন্য কোনও শাস্তি তাঁকে দেওয়া যায় না ৷ গণ আন্দোলনের সময় 1400 জনতে হত্যার জন্য তাঁকে 1400 বার ফাঁসি দেওয়া উচিত ৷ সেটা অসম্ভব বলে ৷ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়া উচিত ৷ একমাত্র তাহলেই সুবিচার হবে ৷ এরপর আর কেউ কোনও দিন নিজের দেশের জনগণকে এভাবে হত্য়া করার সাহস দেখাবে না ৷"