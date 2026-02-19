বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত থেকে দুর্নীতি দমন, 180 দিনে পরিকল্পনা কার্যকরের নির্দেশ নয়া প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত থেকে দুর্নীতি দমন, 180 দিনে পরিকল্পনা কার্যকরের নির্দেশ নয়া প্রধানমন্ত্রীর
গত বছরের 25 ডিসেম্বর তারেক দেশে ফেরেন ৷ তখন বাংলাদেশ অশান্ত-অস্থির ৷ সেদিনই তিনি নিরাপদ-সুস্থির বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়েছিলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী হয়েও তাই বললেন ৷
ঢাকা, 19 ফেব্রুয়ারি: দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে রাশ পরানোয় জোর দিলেন নয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৷ 17 ফেব্রুয়ারি শপথ নেওয়ার পরে গতকাল তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণে সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয় জানান ৷ প্রতিটি মন্ত্রককে 180 দিনের মধ্যে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন রহমান ৷
60 বছর বয়সি তারেক তাঁর প্রথম ভাষণে ধর্ম-বর্ণ-দল নির্বিশেষে দেশ গড়ার বার্তা দেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা এই দেশকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত করতে চাই ৷ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান- ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে ৷ তাঁরা পাহাড়ে থাকুন বা জমিতে- এই দেশ আমাদের ৷"
তিনি আরও বলেন, "আপনি বিএনপিকে ভোট দিন অথবা না-দিন, অথবা ভোটই দেননি- কিন্তু এই সরকার সবার সমান অধিকার ৷ একজন বাংলাদেশি হিসাবে এই দেশে, এই রাষ্ট্রে আমাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে ৷"
দেশবাসীর জন্য চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছে বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত সরকার ৷ এই সরকারের প্রথম লক্ষ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ৷ দ্বিতীয়ত, দৈনন্দিন অপরিহার্য জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ ৷ তৃতীয়, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ৷ সর্বোপরি নাগরিকদের জীবনযাত্রার খরচ কমানো ৷ চতুর্থত, পরিবহণ, বিশেষত যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ের মান উন্নত করা ৷ এই সবকিছুর সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর বার্তা দিয়েছেন খালেদা-পুত্র রহমান ৷
সাধারণত, বাংলাদেশে কোনও নয়া সরকার গঠন হলে প্রথম 100 দিনের প্যাকেজ ঘোষণা রীতি ৷ কিন্তু রহমান এই সময়সীমা 180 দিন করেছেন ৷ বুধবার দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য অপরাধকে নির্মূল করে এবং দুর্নীতির রাশ ধরে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল করা ৷"
বিএনপির প্রবীণ নেতা তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, "বাংলাদেশে মব কালচার (উন্মত্ত জনতার হিংসা) শেষ ৷ দাবি আদায়ের নামে মব কালচারা করা যাবে না ৷" তবে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমাবেশ, স্মারকলিপি জমা দেওয়া যেতেই পারে ৷ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে চায় সরকার, জানান মন্ত্রী ৷
বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশ প্রথম- এটাই এখন বাংলাদেশের নয়া বিদেশ নীতি ৷" বাংলাদেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই বিএনপি সরকারের লক্ষ্য ৷ সর্বোপরি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি তথা তারেক রহমানের বাবা জিয়াউর রহমানের বিদেশ নীতির পথ ধরেই চলবে বাংলাদেশ, জানিয়েছেন প্রবীণ খলিলুর রহমান ৷