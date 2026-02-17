জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে নয়া সরকারের শপথ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে নয়া সরকারের শপথ
দীর্ঘ 18 মাস পর নতুন সরকার বাংলাদেশ ৷ আজ বিকেল চারটের সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷
Published : February 17, 2026 at 1:04 PM IST
ঢাকা, 17 ফেব্রুয়ারি: চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর নয়া বাংলাদেশ গড়ার দিনের সকালে জাতীয় সংসদ চত্বরে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে ৷ মঙ্গলবার দেশের জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে সদ্যনির্বাচিত তারেক রহমান-সহ বিএনপি থেকে জামাত এবং অন্য নির্বাচিত সাংসদরা শপথ নিলেন ৷ আজ বিকেল 4টের সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ৷
2006 সালের পর দীর্ঘ দু'দশক বাদে ফের বাংলাদেশের মসনদে প্রয়াত খালেদা জিয়ার বিএনপি ৷ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদের গণভোট হয়েছিল 12 ফেব্রুয়ারি ৷ ওই ভোটে সংবিধান সংস্কারের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোটে বিপুল ভোট পড়েছে ৷ তাই 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ'-এর সদস্য হিসাবে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরও এদিন শপথ নেওয়ার কথা ৷
এদিন সকালে এই পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়া নিয়ে জটিলতা দেখা দেয় ৷ জামাতের সদস্যরা প্রথমে শপথ নিতে না-চাইলেও পরে দুপুরে দলের সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেন ৷
গত 12 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদের গণভোট হয় ৷ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷ গত 35 বছরে এই প্রথম বাংলাদেশ কোনও পুরুষ প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে ৷
বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নয়া নির্বাচিত সংসদদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংসদের অধ্যক্ষের ৷ কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পরে 2024-এর সেপ্টেম্বরেই রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠান হাসিনা আমলের অধ্যক্ষ ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৷ এই অবস্থায় সংবিধান মেনে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন সংসদদের শপথ বাক্য পাঠ করান ৷
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার আগে বিএনপি সংসদরা সরকারিভাবে তারেককে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন ৷ এদিন বিকেল 4টের সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন দেশের রাষ্ট্রপতি ৷ এই অনুষ্ঠান সাধারণত রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন বঙ্গভবনে হলেও এবার তার ব্যতিক্রম হচ্ছে ৷ জাতীয় সংসদ চত্বরের সাউথ প্লাজাকেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য পছন্দ করেছেন তারেক রহমান ও তাঁর দল ৷