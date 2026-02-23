বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনের
কয়েকদিন হল বাংলাদেশে নয়া সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ৷ এক সপ্তাহও হয়নি ৷ এরই মধ্যে দেশের পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী প্রশাসনের শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে সরব হলেন রাষ্ট্রপতি ৷
By PTI
Published : February 23, 2026 at 8:41 PM IST
ঢাকা, 23 ফেব্রুয়ারি: দেশে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসতেই মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন ৷ দেশের একটি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, গত 18 মাসে একাধিকবার তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে হঠানোর চেষ্টা করেছেন পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস ৷
রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন, "আমি তিন সেনা প্রধানের কাছ থেকে বিপুল সাহায্য পেয়েছি ৷ বিভিন্ন সময়ে এই সাহায্য আমার নৈতিক শক্তিকে অটুট রেখেছে ৷ তাঁরা আমায় একটাই কথা বলেছিলেন- আপনি সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কম্যান্ডার ৷ আপনি পরাজিত হওয়ার অর্থ পুরো সেনাবাহিনীর হার ৷ আমরা যে কোনওভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব ৷ আর সব শেষে তাঁরা সেটাই করে দেখিয়েছেন ৷ ইউনূসের শাসনকালে সংবিধান লঙ্ঘনের বহু চেষ্টা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাকে হঠানোর জন্য নিশানা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আমি ভেঙে পড়িনি ৷" সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, রাষ্ট্রপতি অপসারণ হলে সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে এবং সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খল, আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগে এর প্রভূত প্রভাব পড়বে ৷
গত 17 ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর শপথ বাক্য পাঠ করান ৷ দেশে 18 মাস ধরে চলা অন্তর্বর্তী প্রশাসনের অবসান হয় ৷ ভেঙে যায় সংসদ ৷
রাষ্ট্রপতি জানান, তিনি স্পষ্টতই বলতে পারেন যে নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা' রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ৷ শাহাবুদ্দিন জানান, সেই সময়ে রাতারাতি তাঁর বাসভবন, বঙ্গবনের সামনের রাস্তায় উন্মত্ত জনতা জড়ো হয়েছিল ৷ তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল ৷ তখন সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতির বাসভবনের চারপাশে জোরদার নজরদারি চালিয়েছিল ৷
তাঁর প্রশ্ন, "2024 সালের 22 অক্টোবর বঙ্গভবন অবরুদ্ধ করা হয়েছিল ৷ এই দল, সেই দল, মঞ্চ- রাতারাতি এত প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছিল ! এরা একই ধরনের মানুষ বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন নামে কাজ করছিল ৷ তারা এত টাকা কোথা থেকে পেল ?"
রাষ্ট্রপতির কথায়, "সেই রাতটি আমার জন্য দুঃস্বপ্নের মতো ছিল... সেনাবাহিনী খুব দৃঢ়ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল ৷ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্দরমহল থেকে অপসারণের আরেকটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, যখন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানরা সরাসরি ইউনূসকে বলেছিলেন, তাঁরা কোনও অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নিতে দেবেন না ৷"