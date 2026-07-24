ইস্তফা দিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন
শারীরিক কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন শেখ হাসিনার আমলের প্রেসিডেন্ট ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 5:47 PM IST
ঢাকা, 24 জুলাই: মেয়াদ শেষের দু'বছর আগেই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিলেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷ শুক্রবার তাঁর পদত্যাগের খবর সামনে আসে ৷ এই ইস্তফার নেপথ্যে শারীরিক কারণ দেখিয়েছেন 76 বছর বয়সি সাহাবুদ্দিন ৷ দ্য ডেইলি স্টার নিউজপেপারকে তিনি বলেছেন, "আমি বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছি ৷"
বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের বাসভবন 'বঙ্গভবন'-এর এক মুখপাত্র সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানান, ইতিমধ্যে সাহাবুদ্দিনের এক প্রতিনিধি ইস্তফাপত্র নিয়ে সংসদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ প্রেসিডেন্টের পদত্যাগপত্র সংসদের অধ্যক্ষ হাফিজুদ্দিন আহমেদের কাছে জমা করাই রীতি ৷ যতদিন না নয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হচ্ছেন, অধ্যক্ষই দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নয়া সরকার গঠিত হয় ৷ কিন্তু সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তারেক রহমানের সরকারের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল ৷
2023 সালের এপ্রিলে শেখ হাসিনার আমলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন সাহাবুদ্দিন ৷ তিনি 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন ৷ তাঁর পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্য়ে এখনও দু'বছর বাকি ছিল ৷ কিন্তু তার আগেই ইস্তফা দিলেন তিনি ৷
সাহাবুদ্দিনই একমাত্র, যিনি দেশে শেখ হাসিনার সময়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট পদে রয়ে গিয়েছিলেন ৷ 2024 সালের 5 আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন এবং এখন নয়াদিল্লিতে রয়েছেন ৷