ঢাকার 'দখল' নিল পুলিশ, মোতায়েন 7 হাজার কর্মী; নিরাপত্তার ঘেরাটপে ইউনূসের বাসভবন

ঢাকার 'দখল' নিল পুলিশ, মোতায়েন 7 হাজার কর্মী; নিরাপত্তার ঘেরাটপে ইউনূসের বাসভবন
ঢাকার বিভিন্ন সরকারি ভবন থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ির সামনেও বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা ৷
ঢাকা, 9 নভেম্বর: দেশের রাজধানীর 'দখল' নিল পুলিশ ৷ পথে নামলেন 7 হাজার পুলিশ কর্মী ৷ শহরের মোট 142টি জায়গায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মীদের দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবনের সামনের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে ৷ কেউ যাতে সেখানে আচমকা বিক্ষোভ দেখাতে না পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর ৷
এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন সরকারি ভবন থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ির সামনেও বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা ৷ আগামী বুধবার 'ঢাকা লকডাউনের' ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ ৷ তার আগে নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই শনিবার এভাবে মহড়ার আয়োজন করা হয় ৷ যদিও মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে সরকারিভাবে বলা হয়েছে, এই মহড়ার সঙ্গে বুধবারে কর্মসূচির কোনও যোগাযোগ নেই ৷
বাহিনীর আরও দাবি, সাধারণভাবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন আছে এবং কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে কী কী করতে হবে তা পুলিশ কর্মীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেই মহড়ার আয়োজন ৷ পুলিশের মুখপাত্র মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, "বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমাদের বাহিনী কতটা প্রস্তুত সেটা খতিয়ে দেখতেই মহড়ার আয়োজন ৷ "
এমনিতেই ঢাকার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দিন কয়েক আগে একটি চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসের 5 তারিখ শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ৷ গত 15 মাস সেভাবেই কেটেছে ৷ কিন্তু গত দু'দিন আগে বাহিনীর 60 হাজার জওয়ানকে প্রত্যাহার করে নেয় সেনা ৷
সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তার কাজ করে আসা জওয়ানদের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন ৷ তাই আপাতত প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে ৷ তবে ফেব্রুয়ারি মাসে হতে চলা নির্বাচনের আয়োজনে সবরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেনা ৷ এমতাবস্থায় ঢাকার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছে মেট্রো পলিটন পুলিশের হাতে ৷
খাতায়-কলমে শেখ হাসিনার দলের কাজকর্মের উপর বিধি নিষেধ জারি করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তবু বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় এখনও সক্রিয় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা ৷ গত কয়েক মাসের মধ্যে হাসিনার দলের 3 হাজার কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ প্রায় রোজই তাঁদের গ্রেফতার করতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলেছে ৷ এমনই আবহে বুধবার 'ঢাকা লকডাউনের'ও ডাক দিয়েছে হাসিনার দল ৷ দলের কার্যকরি কমিটির নেতা জাহাঙ্গির কবির নানক ভারত থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন ৷ তারপরই রাজধানীর ঢাকার নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ এবার মহড়াও হয়ে গেল ৷