শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর, বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

1952 সালে এই দিনে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য ঢাকায় লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কয়েকজন তরুণ ছাত্র ৷ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল ৷

Bangladesh pays heartfelt tribute to the language martyrs of 1952
ঢাকায় আন্তর্জাতিক শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান (ছবি: ডিডি ইন্ডিয়া)
February 21, 2026

ঢাকা, 21 ফেব্রুয়ারি: রাজনীতি-ধর্ম-মতাদর্শ সব ভেদাভেদ ভুলে শনিবার এক হল বাংলাদেশ ৷ বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন যে তরুণরা, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাল দেশবাসী ৷ 74 বছর আগে 1952 সালে এক 21 ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য রক্ত ঝরিয়েছিল এক ঝাঁক তরুণ ৷

1952 সালে পশ্চিম পাকিস্তান (অধুনা পাকিস্তান) শাসনের আমলে উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয় ৷ এর বিরুদ্ধে ঢাকার রাস্তায় প্রতিবাদে নামে তরুণ পড়ুয়ারা ৷ বিক্ষোভ দমন করতে ছাত্রদের উপর প্রকাশ্যে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় পাক সরকার ৷ শহিদ হন সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিক ৷ শাসকের দমন-পীড়নে বিক্ষোভ কমার বদলে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে ৷ সেই চাপের মুখে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় ৷

1999 সালে ইউনেসকো 21 ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে সারা বিশ্বে এই দিনে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ৷ গতকাল মধ্য রাতে দেশের নয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপি'র নেতা-মন্ত্রীরা এবং স্ত্রী ও মেয়ে ৷ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ ৷

এদিন ভোর থেকে শহিদ মিনারে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেন বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকরা ৷ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলতে পারি ?'- এই গানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহিদ মিনার চত্বর ৷ রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আমজনতার প্রতি বার্তা দিয়েছেন, "মাতৃভাষাকে দমন করার এই অন্যায় প্রচেষ্টা এক গভীর জাতীয় সংকল্পকে জাগিয়ে তুলেছিল ৷ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশের ছাত্র এবং নাগরিকরা তীব্র প্রতিবাদে জেগে ওঠে ৷ সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষার অধিকার নিশ্চিত করে, আমাদের স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার জন্ম দেয় ৷"

তিনি আরও বলেন, "1999 সালে শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় ৷ আমাদের জাতির জন্য এক অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত ৷ আজও, একুশের চেতনা বিশ্বজুড়ে মানুষের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণার এক অবিরাম উৎস হিসেবে কাজ করে চলেছে ৷"

ভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, "ভাষা আন্দোলন কেবল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি বরং ঐক্যবদ্ধ ভাষা, গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সার্বভৌমত্বের মূল ভিত্তিও স্থাপন করেছিল ৷"

