নয়াদিল্লি থেকে ইউনূস প্রশাসনের কড়া সমালোচনা, বাংলাদেশ নিয়ে সতর্কবার্তা হাসিনার

নয়াদিল্লি থেকে ইউনূস প্রশাসনের কড়া সমালোচনা, বাংলাদেশ নিয়ে সতর্কবার্তা হাসিনার
সংবাদসংস্থা এপি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে আক্রমণ শানালেন শেখ হাসিনা ৷ আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কী বললেন তিনি ?
Published : January 29, 2026 at 5:33 PM IST
ঢাকা, 29 জানুয়ারি: নির্বাসনে থেকে ফের বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর হলেন শেখ হাসিনা ৷ আগামী 12 ফেব্রুয়ারি পড়শি দেশে জাতীয় নির্বাচন ৷ এই ভোটে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ এদিকে ভারতে থেকে ইউনূস প্রশাসনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা নিয়ে এর আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ঢাকা ৷ কিন্তু সেই ক্ষোভকে পাত্তা না দিয়ে একের পর এক ইউনূস-বিরোধী বিবৃতি দিয়ে চলেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী ৷
এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে নয়াদিল্লি থেকে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাকে হাসিনা জানিয়েছেন, অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট না-হলে বাংলাদেশে শান্তি ফিরবে না এবং অস্থিরতার মেয়াদ দীর্ঘায়িত হবে ৷ তিনি সংবাদসংস্থা এপিকে ই-মেল করেন ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের চাপে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ 15 বছরের আওয়ামী লীগ সরকারের অবসান হয় ৷ এর তিন দিন পর দেশে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় ৷ প্রধান উপদেষ্টা হন শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস ৷
দেশের এই অস্থির পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার অভিযোগ, প্রধান উপদেষ্টা ষড়যন্ত্র করে তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে লড়তে দিচ্ছে না ৷ এর ফলে তাঁর লক্ষ লক্ষ সমর্থক ভোটাধিকার প্রয়োগে বঞ্চিত হয়েছেন ৷
তিনি লেখেন, "দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এর ফলে দেশে অসহিষ্ণুতার আবহ আরও গভীর হবে ৷ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবৈধ করা হচ্ছে ৷ ফলে ভবিষ্যতের অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ৷ যে সরকারের জন্ম বর্জনের মধ্যে দিয়ে, সেই সরকার কখনও বিভাজিত একটি রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না ৷"
এপি-কে পাঠানো ই-মেলে হাসিনা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও বয়কটের গোলোক ধাঁধা ভাঙতে হবে ৷ তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর সরকারের অধীনে কয়েকটি নির্বাচন "প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণমূলক ছিল না, কারণ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷"
হাসিনা লিখেছেন, "আমি স্বীকার করছি, আদর্শ পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে ছিল ৷ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে এখন এই চক্রের অবসান ঘটাতে হবে ৷ অন্যথায়, কোনও মুক্তি মিলবে না ৷" তিনি আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশের "একটি বৈধ সরকার প্রয়োজন, যা জনগণের প্রকৃত সম্মতিতে শাসন করবে ৷ জাতির ক্ষত নিরাময়ের জন্য এটিই সর্বোত্তম উপায় ৷"
আগামী 12 ফেব্রুয়ারি 12.7 কোটি (127 মিলিয়ন) বাংলাদেশি ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৷ গণঅভ্যুত্থানের জেরে হাসিনা সরকারের পতনের পর এটা প্রথম নির্বাচন এবং দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভোট ৷
প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন এই নির্বাচন পরিচালনা করছে ৷ গত সপ্তাহ থেকে রাজধানী ঢাকা-সহ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস দেশে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ কিন্তু সমালোচকদের প্রশ্ন, এই ভোট প্রক্রিয়া কতটা গণতান্ত্রিক ? বিশেষত, হাসিনার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ঘটনায় ৷ এছাড়া দেশজুড়ে নিরাপত্তা ও অস্থিরতার পরিবেশ এখনও বহাল ৷ এই আবহে সংবিধান বদলের সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে ৷
প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের দফতরের তরফে সংবাদসংস্থা এপিকে একটি বিবৃতি পাঠানো হয়েছে ৷ তাতে অন্তর্বর্তী প্রশাসন জানিয়েছে, দেশজুড়ে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে ৷ হিংসার দ্বারা এই ভোটকে প্রভাবিত করতে দেওয়া হবে না ৷ এর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ তারা এই ভোটে নজরদারি চালাবেন ৷ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোট উপলক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ-সহ প্রায় 500 বিদেশি পর্যবেক্ষক আসছেন বাংলাদেশে ৷
শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর, দেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়েছে ৷ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ও নিরাপত্তা ৷ অস্থিরতার আবহ তৈরি হয় দেশজুড়ে ৷ মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু সংগঠনগুলি অভিযোগ করেছে, অন্তর্বর্তী প্রশাসন দেশবাসীর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার্থে ব্যর্থ হয়েছে ৷ হাসিনার আওয়ামী লীগ পুলিশের বিরুদ্ধে দলের কর্মী-সমর্থকদের যেমন খুশি গ্রেফতারি ও হেফাজতে অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছে ৷ এমনকী পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের ফলে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক আওয়ামী লীগ সদস্য ৷
দেশে ইসলামিক গোষ্ঠীর প্রভাব বেড়ে চলেছে, জানিয়ে সতর্ক করেছে সমালোচকরা ৷ সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা বেড়ে চলেছে ৷ ইউনূসের অধীনে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ বহু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের হয়েছে ৷ দেশের দু'টি প্রথম সারির সংবাদপত্রের দফতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা ৷
এর মধ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ দলকে নেতৃত্ব দিতে 17 বছরের স্বেচ্ছা-নির্বাসন কাটিয়ে লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান ৷ গত ডিসেম্বরে প্রয়াত হন তাঁর মা হাসিনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ৷ তিনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৷ তারেক একটি সুস্থির বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়েছেন ৷ তরুণদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷
আসন্ন ভোটে তারেকের প্রধান প্রতিপক্ষ 11টি দলের জোট, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইসলামিক জামাত-ই-ইসলামি ৷ হাসিনা আমলে এই দলটি অত্যন্ত চাপের মধ্যে ছিল ৷ তাদের ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি ৷ 1971 সালের মুক্তি যুদ্ধে জামাতের জামাতের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে অপরাধের চার্জ গঠন করা হয়েছিল ৷ 2014-24, দশ বছর নির্বাচন বয়কট করেছে বিএনপি ৷ 2018 সালে ভোটে অংশ নিলেও হাসিনার বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল খালেদা জিয়ার দল ৷
দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হাসিনা জানান, ক্ষতগুলি সেরে ওঠা প্রয়োজন ৷ সমালোচকরা দীর্ঘদিন ধরে হাসিনার বিরুদ্ধে একটি ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। বিদ্রোহীদের দমন এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নিষ্পেষণের জন্যও তিনি সমালোচিত হয়েছেন ৷ তাঁর সরকারের অধীনে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মানুষকে গুম করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
এদিকে 2024 সালের জুলাই বিপ্লব দমনের ঘটনায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন শেখ হাসিনা ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে আদালত ৷ কিন্তু এই আদালতের রায়কে ফুৎকারে উড়িয়ে আদালতকে বেআইনি বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ নেত্রীর অনুপস্থিতিতেই একতরফা শুনানি ও বিচার হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক অধিকার সংগঠনগুলি এই বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷