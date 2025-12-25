ETV Bharat / international

17 বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ঢাকায় খালেদা পুত্র তারিক, উচ্ছ্বসিত বিএনপি

প্রথমে বিমানবন্দরে এবং পরে ঢাকায় তারিককে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়ার কথা রয়েছে । পরে যাবেন হাসপাতালে মা খালেদাকে দেখতে ৷

Tarique Rahman RETURNS
17 বছর পর দেশে ফেরার মুহূর্ত পোস্ট বিএনপি নেতার (সৌ: তারিক রহমানের ফেসবুক)
By PTI

Published : December 25, 2025 at 12:13 PM IST

ঢাকা, 25 ডিসেম্বর: দীর্ঘ 17 বছর পর সপরিবার বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন খালেদা-পুত্র তথা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমান ৷ বৃহস্পতিবার সকালে লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছন তিনি । এত বছর পর দেশে ফিরে স্বাভাবিকভাবেই আবেগপ্রবণ তারিক ৷ এদিন সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, "অবশেষে সিলেটে, বাংলাদেশের মাটিতে ৷" এই পোস্টের আগে তিনি আরও একটি পোস্ট করে লেখেন, "অবশেষে প্রিয় দেশের মাটিতে ৷"

Tarique Rahman RETURNS
17 বছর পর দেশে ফেরার মুহূর্ত পোস্ট বিএনপি নেতার (তারিক রহমানের ফেসবুক)

তারিকের এই আগমনকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছে বিএনপি কর্মী সমর্থকরা ৷ শহরজুড়ে, বিশেষ করে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং 300-ফুট সড়কের কাছে প্রচুর সংখ্যায় বিএনপি নেতা-কর্মীরা জড়ো হন তারিককে স্বাগত জানাতে ৷

বিএনপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে বিমানবন্দরে এবং পরে ঢাকায় তারিককে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়ার কথা রয়েছে । সারা দেশ থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা এদিন সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় জড়ো হন ৷ গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি হয় ৷ এরপরই ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অভ্যন্তরীণ সরকারের আমলে ক্রমে শক্তি বৃদ্ধি করেছে বিএনপি ৷ হাসিনা জমানায় খালেদা জিয়া এবং তারিক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া যাবতীয় অভিযোগও প্রত্যাহার করেছে ইউনূস সরকার ৷ এরপরই দেশে ফেরার কথা জানিয়েছিলেন তারিক ৷ ফলে নির্বাসন কাটিয়ে তাঁর এই দেশে ফেরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহলমহল ৷

বিএনপি নেতাকে স্বাগত জানাতে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ হবে বলেই দলীয় তরফে দাবি করা হচ্ছে ৷ তারিক রহমানের বিমান ইতিমধ্যেই ঢাকার বাইরে সিলেট শহরে অবতরণ করেছে ৷ সেখান থেকেই তিনি রাজধানী ঢাকায় আসবেন ৷ বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঢাকায় পৌঁছলে ভিড় সামাল দিতে এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তরফেও যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

বিএনপি দলীয় সূত্রে খবর, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারিক রহমান বুধবার স্ত্রী জোবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে লন্ডন থেকে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ বিমানে ওঠেন । ফ্লাইটটি এদিন সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের আগে সিলেটে নামে ৷ ফের সেখান থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে ।

ব্রিটেনে বিএনপির ইউনিটের নেতা-কর্মীরা তারিককে বিমানবন্দরে নিয়ে যান এবং বিদায় জানান । ভিড় সামাল দিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তারিক রহমানের প্রত্যাবর্তনের আগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাধারণের প্রবেশে 24 ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা 24 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টা থেকে 25 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এই সময়ে, বিমানবন্দরে শুধুমাত্র বৈধ টিকিট ও পাসপোর্টধারী যাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে ৷ অন্য সকল সাধারণ মানুষ ও বিমানযাত্রীদের সঙ্গীদের বিমানবন্দরের ঢুকতে দেওয়া হবে না । বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে খবর ।

বিষয়টি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, সরকার তারিক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ বিএনপির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা প্রস্তুতিও চূড়ান্ত করা হচ্ছে । দলের তরফে যে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেগুলি দেখার পাশাপাশি সরকার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

দেশে পৌঁছনোর পর তারিক রহমান দলীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই তিনি বক্তব্য রাখবেন ৷ পরে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতাল যেখানে খালেদা জিয়া ভর্তি রয়েছেন সেখানে যাবেন ৷ সবশেষে ঢাকার গুলশান অ্যাভিনিউতে তাঁর বাসভবনে যাবেন।

