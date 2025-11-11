এনজিও চালাতেন, সরকার পরিচালনের অভিজ্ঞতা নেই ; ইউনূসকে তোপ বিএনপির
খালেদার দল মনে করে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় ৷ জঙ্গি-ধর্ষকদের উৎসাহ দেন বলে ইউনূসকে কটাক্ষ করেছে হাসিনার দলও ৷
ঢাকা, 11 নভেম্বর: সরকার পরিচালন থেকে শুরু করে নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে তীব্র আক্রমণ করল খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ৷ তারা মনে করে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা না নিলে আসন্ন নির্বাচন শান্তিতে সম্পন্ন করা কার্যত অসম্ভব ৷
বিএনপি যখন এই মন্তব্য় করছে তার মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে প্রায় 60 হাজার জওয়ান প্রত্যাহার করে নিয়েছে সেনা ৷ 2024 সালে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে গত দেড় বছর রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল সেনার উপর । যদিও তারা জানিয়েছে, নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে যাবতীয় সাহায্য করবে
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদ মীরের কটাক্ষ, এর আগে ইউনূসরা এনজিও চালাতেন ৷ সরকার পরিচালনের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁর নেই ৷ আবার শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লিগের দাবি, 15 মাসে বাংলাদেশকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার ৷ অন্যদিকে, দিল্লির লালকেল্লার সামনে হওয়া বিস্ফোরণের নিন্দা করতে গিয়ে সুকৌশলে ইউনূসকে কটাক্ষ করেছেন শেখ হাসিনাও ৷
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে বলে একাধিকবার জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা না করলেও 300টি আসনের মধ্যে 227টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিএনপি ৷ 2024 সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে এমন দলগুলির সঙ্গে জোটের পখ খোলা রেখে কয়েকটি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি ৷ এবার একাধিক ইস্যুতে ইউনূস সরকারকে আক্রমণ করল খালেদার দল ৷
সংবাদসংস্থা এএনআইকে বিএনপি নেতা হাফিজ উদ্দিন আহমেদ মীর বলেন, "মুহাম্মদ ইউনূস পরিচালিত সরকার দূর্বল ৷ আমরা সকলেই জানি ইউনূস এক বিশ্ববন্দিত চরিত্র ৷ দেশের মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা করেন ৷ কিন্তু তিনি সরকার পরিচালন করার ব্যাপারে দুর্বল ৷ তাঁর সরকারের আমলে দেশ ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না ৷ আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয় ৷ দেশের সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ না করলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি ৷ তিন এতদিন এনজিও চালিয়ে এসেছেন ৷ সরকার পরিচালনের অভিজ্ঞতা তাঁর নেই ৷"
প্রায় একই সুরে ইউনূসকে আক্রমণ করেছে হাসিনার দল ৷ আওয়ামী লীগের কার্যকলাপের সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ ভোটে লড়তে পারবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনও ৷ এরই মধ্যে বুধবার ঢাকায় লকডাউনের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ ৷ অশান্তির আশঙ্কায় এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে পুলিশ-প্রশাসন ৷ শনিবার রাজধানী ঢাকায় মহড়াও করেছে শহরের পুলিশ বাহিনী ৷
তার আগে দলের নেতা মহিবুল হাসান চৌধুরী সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, "একটা সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি বেশ খারাপ ছিল ৷ ইউনূস 15 মাসের শাসন দেশকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ এখন দেশের শাসন চলে গিয়েছে অপরাধীদের হাতে ৷ জঙ্গি থেকে শুরু করে ধর্ষকদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ৷ বাংলাদেশ বিরোধীদের হাত প্রতিদিন শক্ত করে চলেছেন ইউনূস ৷"