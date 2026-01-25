বাংলাদেশে ভোটের আগে ফের হিন্দু নিধন! ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হল যুবককে

বাংলাদেশে ভোটের আগে ফের হিন্দু নিধন! ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হল যুবককে
12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৷ তার আগেও আবারও হিন্দু-হত্যা ৷ এবার খুন হলেন চঞ্চল ভৌমিক ৷
By ANI
Published : January 25, 2026 at 2:04 PM IST
ঢাকা, 25 জানুয়ারি: ফের নৃশংস হিন্দু হত্যা ! চঞ্চল ভৌমিক নামে এক যুবককে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল বাংলাদেশের নরসিংদীতে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে ৷ ওই যুবক একটি দোকানের গ্যারাজে ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ সেই সময় সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে মৃত্যু হয় চঞ্চলের ৷ সিসিটিভি ফুটেজে পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে ৷
নরসিংদীর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল্লা আল ফারুক সংবাদসংস্থা এএনআই-কে ফোনে জানিয়েছেন, গ্যারাজের আশপাশে একজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে ৷ গ্যারাজের ভিতরে আগুন লাগে ৷ এসপির কথায়, "আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করেছি ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে ৷ আমরা তদন্ত করে দেখছি, কেন আগুন লাগল ৷ বাইরে থেকে আগুন ধরানো হয়েছিল, নাকি বৈদ্যুতিক কারণে আগুন লেগেছিল- সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
এসপি আরও জানান, দোকানের ভিতরে আগুন ধরেছিল ৷ দমকলবাহিনী শার্টার ভেঙে ওই যুবককে উদ্ধার করে ৷ কিন্তু ততক্ষণে তাঁর শরীর সম্পূণ পুড়ে গিয়েছে ৷ তিনি আরও বলেন, "আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি ৷ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷"
আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ৷ তার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরউপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান ৷ এর আগে গত 11 জানুয়ারি ছুরির আঘাতে খুন হন সমীর দাস নামে এক যুবক ৷ চিটাগংয়ের ফেনি জেলার দাগনভূঁইয়া এলাকায় জগৎপুর গ্রামে একটি ফসলের ক্ষেত থেকে 27 বছর বয়সি পেশায় রিকশা চালক সমীরের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ সেদিন সন্ধ্যায় সমীর রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ৷ গভীর রাত পর্যন্ত ফিরে না-আসায় আত্মীয়স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন । পরে ক্ষেত থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
এরপর 17 জানুয়ারি বাংলাদেশের দু'টি জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে খুনের ঘটনা ঘটে ৷ একটি পেট্রল পাম্পের কর্মী রিপন সাহার শরীরের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ এরপর গাজীপুরেও হিন্দু হোটেল ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ কলা নিয়ে বিরোধের জেরে লিটন চন্দ্র ঘোষ (55) নামে এক হিন্দু হোটেল ব্যবসায়ীকে অন্য এক পরিবারের তিন সদস্য পিটিয়ে খুন করেছে বলে জানা যায় ৷ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ এলাকায় শনিবার ঘটেছে ৷
ডিসেম্বর মাসে গণআন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর অব্য়বহিত পর ময়মনসিংয়ের যুবক দীপু দাসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে উন্মত্ত জনতা ৷ পরে তাঁর দেহে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই শুরু এরপর কখনও ব্যবসায়ী খোকন দাস কখনও আবার স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক রানা প্রতাপ বৈরাগীকে খুন করা হয় ৷ এবার আরও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল ৷