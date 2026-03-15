ইউনূস শাসনের ‘জগদ্দল পাথর’ সরেছে, এখন সুদিন ফেরার আশায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা

ইউনূস শাসনের ‘জগদ্দল পাথর’ সরেছে, এখন সুদিন ফেরার আশায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা
17 ফেব্রুয়ারি ভোটে জিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তারেক রহমান৷ বৃহস্পতিবার সেদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে৷ নয়া জমানায় কি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের দিনবদল হবে?
Published : March 15, 2026 at 7:00 AM IST
সৌমিক কর্মকার
5 অগস্ট 2024৷ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন শেখ হাসিনা৷ তার পর দায়িত্ব নেয় উপদেষ্টা সরকার৷ যে সরকারের প্রধান ছিলেন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস৷ তাঁর আমলে বাংলাদেশে একের পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে৷ তবে বাংলাদেশের প্রশাসনে ইউনূস-পর্ব এখন অতীত৷ ভোটে জিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বিএনপি-র তারেক রহমান৷
তার পর ভারতের এই পড়শি দেশের পরিস্থিতি ঠিক কী? সংখ্যালঘুরা কী মনে করছেন? এই প্রশ্ন দু’টি শুনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী বললেন, ‘‘বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথরটা সরেছে৷ কিন্তু মানুষগুলো দাঁড়াতে পারেনি৷ মানুষগুলো যখন আবার দাঁড়িয়ে হাঁটাচলা শুরু করতে পারবে, তখন বোঝা যাবে যে পরিবেশ ঠিক হয়েছে৷’’
তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছেন গত 17 ফেব্রুয়ারি৷ তার পর পেরিয়েছে প্রায় একমাস সময়৷ ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়, তা এই অধ্যাপকের বক্তব্যেই স্পষ্ট৷ তবে তিনি বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত পজিটিভই মনে হয়৷’’
তবে তিনি আশাবাদী৷ অধ্যাপক চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছেন বাংলাদেশে৷ তিনি শেখ হাসিনার সময়কালের পরিস্থিতি কী ছিল, তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল৷ সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি জানালেন, হাসিনার আমলের মতো পরিস্থিতি আর ফিরবে না৷ সোশাল মিডিয়ার জন্যই আর সেই পরিস্থিতি আর তৈরি হবে না৷ একই সঙ্গে তিনি প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর৷ অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমদিনই বলেছেন যে মব আর এই দেশে চলবে না৷ এমন স্পষ্ট কথা তো এর আগে কেউ বলেনি৷’’
আর এই মবের প্রসঙ্গেই চব্বিশের মাঝামাঝি থেকে ছাব্বিশের শুরু পর্যন্ত প্রায় দেড় বছরের ইউনূস শাসনকালের কথা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশে সনাতন বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, ‘‘জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চাপা থাকলে যেমন মনে হয়, ইউনূসের শাসনও তেমনই ছিল৷ মহম্মদ ইউনূস, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো মবস্টাররা মিলে দমবন্ধকর একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘হিটলারের যেমন মানসিকতা ছিল, সেইরকম মানসিকতা নেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে৷ বুদ্ধিদীপ্তভাবে এদের (মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও সংখ্যালঘু) শেষ করার জন্য সমস্তরকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে৷ এই কাজগুলি করার জন্য কোথাও মবের সাহায্য নেওয়া হয়েছে৷ আবার কোথাও আইনের মাধ্যমে করা হয়েছে৷’’ তিনি সদ্য শেষ হওয়া টি-20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ না-করার প্রসঙ্গও টেনেছেন৷ সংস্কৃত ভাষার এই অধ্যাপক বলছেন, ‘‘ইউনূসের আমলে শুধু শুধু সম্পর্ক নষ্ট করা হয়েছে৷ এই যে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া হল না৷ এটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ক্রিকেটাররা কেউই ভালো ভাবে নেননি৷’’
অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন ডিজিটাল যুগে যা খুশি করা যায় না৷ সেই কারণেই তিনি বলছেন, ‘‘সোশাল মিডিয়া না-থাকলে ইউনূস অনেক কিছু করতে পারত৷’’ এত সমালোচনার পরও কিছু কিছু কাজের জন্য ইউনূস প্রশাসনের প্রশংসা করেছেন কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, ‘‘ইউনূস সরকারের আমলে বাংলাদেশের হিন্দুরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল৷ তার পরও ইউনূস সরকার কিছু ভালো কাজ করেছে৷ দুর্গাপুজোয় একদিন ছুটি বেড়েছে৷ বিভিন্ন পুজোয় সরকারের পেজ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে৷ দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে৷’’
তিনি জানালেন, আরও বেশ কয়েকটি কাজ হয়েছে, যা আগে কখনও হয়নি৷ যাকে মন্দের ভালো বলা যায়৷ কিন্তু ইউনূসের আমলেই সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হয়েছে৷ মামলা হয়েছে৷ চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে৷ ইউনূস জমানার আগেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অনেক আক্রান্ত হয়েছে৷ মারা গিয়েছে৷ কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কখনোই সাহায্য করা হয়নি৷ সেটা ইউনূস সরকার করল৷
গত দেড় বছরে যে ক’জন সংখ্যালঘু বিভিন্ন কারণে খুন হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম দীপুচন্দ্র দাস৷ এই বাংলাদেশি যুবককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেই ভিডিয়ো দেখে সারা বিশ্ব শিউড়ে উঠেছিল৷ সেই দীপু দাসের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে ইউনূস প্রশাসন৷ উপদেষ্টা সরকারের মেয়াদের শেষদিনে এই সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে৷
এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এটা একটা পজিটিভ দিক৷ এমন ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কাউকে কোনোদিন এক বিন্দুও সাহায্য করেনি৷ আমরা চাইব বর্তমান সরকার আগামিদিনে এই পজিটিভ দিকটা ধরে রাখবে৷ আর যারা মারা গিয়েছে, তাদের বিচার যেন হয়৷’’ পাশাপাশি ইউনূস আমলে গ্রেফতার হওয়া চিন্ময়-প্রভুর মুক্তির দাবিতেও তিনি সরব হয়েছেন৷
এই দাবি কবে পূরণ হবে, তা তো সময়ই বলবে৷ তবে গত দেড় বছরে বাংলাদেশে যে ভারত বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা কি কমবে তারেক রহমানের জমানায়? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ ভোটের ফলাফলের পরিসংখ্যান বলছে গত কয়েক বছরে কট্টরপন্থী বলে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ভোটে জিততে পারেননি৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আসলে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিমরাই কট্টরপন্থীদের জিততে দেননি৷ তাঁরাও চান যে তাঁদের দেশ শান্তির পথে এগিয়ে চলুক এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে, বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিবাদ যাতে না-হয়৷
কট্টরপন্থীদের পরাস্ত করার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অধ্যাপক চক্রবর্তীও৷ একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, গত দেড় বছরে কট্টরপন্থীদের মধ্যে যাঁরা প্রচারের আলোয় এসেছিলেন, তাঁরা হেরেছেন একথা ঠিকই৷ কিন্তু প্রচারের আলো যাঁদের উপর পড়েনি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জয় পেয়েও থাকতে পারেন৷
উল্লেখ্য, ভারত বিদ্বেষের কথা যাঁদের মুখে বেশি শোনা গিয়েছে, তাঁরা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভোটে দাগ কাটতে না-পারলেও ভারত সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তারা অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে৷ এই নিয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘সীমান্ত লাগোয়া জায়গাগুলোতে এদের কাজ অনেক বেশি৷ এটা তো বোঝাই যায়৷ বাঘেরহাট, সাতক্ষীরা এই সব জায়গাগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যাও অনেক৷ সেসব জায়গায় হিন্দুদের ভোট আছে প্রায় 25 শতাংশ৷ সেখানে হয়তো হিন্দুদের ভোট পায়নি৷ হয়তো ভারতের জুজু দেখিয়ে বাকিদের এক করে ফেলেছে৷ এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা সীমান্ত এলাকাগুলিতে সক্রিয়৷’’
আগামিদিনে সেই সক্রিয়তা কি বৃদ্ধি পাবে? তার প্রভাব কি পড়বে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আগামিদিনে বাংলাদেশ কোন পথে আগুয়ান হবে, তার উপর৷ ফলে এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে সময়ের গর্ভে৷ অপেক্ষা ছাড়া এখন কোনও উপায়ই নেই৷