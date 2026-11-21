পেট্রল বোমা ফাটিয়ে হাসিনাকে ফেরানো যাবে না: অশান্ত বাংলাদেশে হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর
Bangladesh Violence: শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে ফিরবেন বলে ঘোষণা করেছেন ৷ এদিকে নভেম্বরের শেষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে দেশ ৷ আওয়ামী লীগকে দায়ী করলেন মন্ত্রী ৷
By PTI
Published : November 21, 2026 at 3:50 PM IST
ঢাকা, 21 নভেম্বর: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার প্রস্তাবিত সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তাল হয়ে উঠছে বাংলাদেশ ৷ তাঁর দল আওয়ামী লীগের লকডাউনের দিন (বৃহস্পতিবার) থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বোমা হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকেই দায়ী করলেন বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর ৷
শুক্রবার তিনি জানান, দেশকে অশান্ত করার নেপথ্যে যারা রয়েছে, তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাদের খুঁজে বের করে বিচারের কাঠগড়ায় তুলবে ৷ তাঁর অভিযোগ, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, এমনকী বিদেশ থেকেও দলের নেতারা এই ধরনের রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোয় উসকানি দিচ্ছেন ৷
বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সংবাদসংস্থা বিএসএস-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেন, "আমরা এই সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করব । আইনের হাত অনেক লম্বা ৷"
এই সপ্তাহের শুরুতে দেশে হিংসার ঘটনায় অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিহতদের মধ্যে তিনজন শাসকদল বিএনপি এবং তার জোটদলের নেতা ৷ ঢাকা ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী ৷ সেই বাসে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয় এক খালাসির ৷
দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, হুমায়ুন কবীর আওয়ামী লীগকে জঙ্গি সংগঠন বলে উল্লেখ করেছেন ৷ শেখ হাসিনার দিল্লি থেকে আসা নিয়ে তিনি জানান, এই ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটিয়ে একজন পলাতককে দিল্লি থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে ৷ কিন্তু এসব বেশিদিন চলবে না ৷ কারণ, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ফেরানো হবে ৷
কারও নাম উল্লেখ না করে কবীর বলেন, "পেট্রল বোমা ছুড়ে কোনও পলাতক জঙ্গিকে দিল্লি থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা যাবে না ৷ প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনেই তা সম্পন্ন হবে ৷"
2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা ৷ তারপর থেকে তিনি ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন ৷ এদিকে তাঁর প্রত্যর্পণ করা নিয়ে ক্রমশ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে ৷
প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের পর বর্তমানে তারেক রহমানের সরকার বারবার হাসিনা ফেরানোর চাপ দিয়ে চলেছে ৷ এই অবস্থায় দেশ ছাড়ায় দ্বিতীয় বার্ষিকীতে গত 5 অগস্ট ভার্চুয়াল বক্তৃতায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন তিনি ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরবেন ৷ তাতে যদি তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বা তাঁর মৃত্যু হয়, তাও তিনি পিছু হটবে না ৷
ইতিমধ্যে তিনি একবার বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে ৷ ফের তিনি নতুন করে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ৷ তাঁর তরফে আইনি প্রতিনিধি দল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে এই বিষয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ এই চিঠির সঙ্গে হাসিনার সই করা একটি অনুমোদনপত্রও দেওয়া হয়েছে ৷