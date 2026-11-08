হাসিনাকে 'দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী' বললেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী, প্রত্যর্পণে ভারতের অনুমতির অপেক্ষায় সরকার

হাসিনাকে 'দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী' বললেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী, প্রত্যর্পণে ভারতের অনুমতির অপেক্ষায় সরকার
Hasina extradition : আসাদুজ্জামান বলেন, "শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।"
By PTI
Published : November 8, 2026 at 7:46 PM IST
ঢাকা, 8 নভেম্বর: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী' বললেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামান। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা।
ঢাকায় একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান বলেন, "শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করছে এবং এই বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।"
আইনমন্ত্রী বলেন, "আমাদের ট্রাইব্যুনালে দণ্ডপ্রাপ্ত একজন অপরাধী, আমাদের কাছে এটাই হাসিনার পরিচয়।"
হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সরকার আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং কোনও আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বিএসএস-কে আসাদুজ্জামান বলেন, "যদিও আইন মন্ত্রক সরাসরি এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয়, তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টি দেখছে, কারণ এটি ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতাভুক্ত। আইন মেনেই পুরো বিষয়টি পরিচালনা করা হবে, এখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। আমরা চুক্তির অধীনে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছি।"
আসাদুজ্জামান আরও বলেছেন, "আমরা প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় ভারতের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছি। তারা যদি হাসিনাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়, যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাঁকে হেফাজতে নেব।"
ভারত অবশ্য এর আগেই হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের অনুরোধ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে ৷ তবে, তাঁকে হস্তান্তরের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেনি। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, অনুরোধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
2024 সালের 5 আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে দীর্ঘ 15 বছরের শাসনের অবসানের পর হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এর পরেই নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 2024 সালের জুলাই-আগস্টের গণ আন্দোলনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে 2025 সালের নভেম্বর মাসে। ট্রাইব্যুনাল তাঁর অনুপস্থিতিতেই বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে একটি ধারায় মৃত্যুদণ্ড এবং অন্য একটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন হয় এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) সরকার গঠন করে।
গত 5 আগস্ট নতুন দিল্লিতে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিনা জানান, কারাবাস বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আগামী ডিসেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
হাসিনার এই বক্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকা। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, হাসিনাকে যেভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত আপত্তিকর।
তবে, ভারত সরকার এই ঘটনা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্পষ্ট জানিয়েছে, অনুষ্ঠানটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক ছিল না।