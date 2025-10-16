বাংলাদেশ সেনার বিরোধিতা করবেন না, মুহাম্মদ ইউনূসকে সতর্ক করল খালেদা জিয়ার দল
খালেদা জিয়ার দল বিএনপির তরফে বাংলাদেশ সেনার কোনও রকম বিরোধিতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে ৷
ঢাকা/নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) বুধবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে বাংলাদেশের সেনাকর্তাদের বিচারের বিষয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নাক গলাতে বারণ করেছে। স্পষ্ট কথায়, বিএনপির তরফে বাংলাদেশ সেনার কোনও রকম বিরোধিতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইউনূসকে ৷
রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ইউনূসকে বলেন, "আমরা (বিএনপি) চাই যে আপনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। রাষ্ট্রকে (বাংলাদেশ) অবশ্যই একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকতে হবে।" এর পাশাপাশি, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন বলেন, "আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না ৷ কারণ, দেশ এর জন্য প্রস্তুত নয়।" বিএনপি নেতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানকে বলেন, প্রশাসনের প্রতি তার দলের সমর্থন 'শর্তসাপেক্ষ', 'সীমাহীন' নয়।
বাংলাদেশের সেনাকর্তাদের বিরুদ্ধে চলা সিভিল ট্রাইব্যুনাল মামলার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে এই পরামর্শ দিয়েছে। এই নতুন মামলাগুলি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করছে বলে মনে করছে খালেদা জিয়ার দল। ঢাকায় ইউনূসের আহ্বানে রাজনৈতিক দলগুলির এক সভায় বিএনপি এই বিবৃতি দিয়েছে। বৈঠকে সেনাকর্তাদের বিচারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়টি উঠে আসে।
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হতে চলা বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশের স্থিতিশীলতার উপর জোর দিয়েছে বিএনপি। আসন্ন নির্বাচনের আগে দেশে তৈরি হওয়া কোনও রকম অস্থিরতার গুরুতর পরিণতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিএনপি। এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরকারের টানাপোড়েন ভালো নয়।
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT-BD) গত সপ্তাহে 16 জন কর্মরত সেনাকর্তা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ 14 জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী শাসনকালে 'রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের টবলপূর্বক গুম বা অপহরণ এবং নির্যাতন' করার অভিযোগ রয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT-BD) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার পরপরই তারা 16 জন সেনাকর্তার মধ্যে 15 জনকে 'সামরিক হেফাজতে' নিয়েছে ৷ একজন মেজর জেনারেল বর্তমানে পলাতক। ইতিমধ্যেই, বাংলাদেশ সরকার ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে অস্থায়ী কারাগার হিসেবে ঘোষণা করেছে।
কিন্তু, সেনাবাহিনী জানিয়েছে তারা এখনও পরোয়ানার প্রতিলিপি পায়নি। অতএব, এই সেনাকর্তাদের দেওয়ানি আদালতে বিচার করা হবে নাকি কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারির পর সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। কারণ, তাদের বিচার সেনা আইনের অধীনে কোর্ট-মার্শালের পরিবর্তে আইসিটি-বিডি আইনের অধীনে দেওয়ানি আদালতে করা হবে বলে জল্পনা চলছে। এই পদক্ষেপ সেনাবাহিনীর একটি অংশকে ক্ষুব্ধ করেছে বলে জানা গিয়েছে।