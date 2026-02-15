মঙ্গলে বাংলাদেশে নতুন সরকারের শপথ, আমন্ত্রিত মোদি-সহ 13 প্রধানমন্ত্রী
সদ্যসমাপ্ত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পথে বিএনপি ৷ মঙ্গলবার তারেক রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
By PTI
Published : February 15, 2026 at 9:26 AM IST
ঢাকা, 15 ফেব্রুয়ারি: নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 20 বছর পর বাংলাদেশে সরকার গড়তে চলেছে বিএনপি ৷ 13তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 200-রও বেশি আসনে জয় পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) ৷ 17 ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ মঙ্গলবার বঙ্গভবনে (বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভবন) শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রয়েছে ৷
পাশাপাশি এদিনই শপথ নেবে বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভা ৷ এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ঢাকার তরফে ইতিমধ্যেই এমন পরিকল্পনার কথা নয়াদিল্লিকে জানানো হয়েছে বলে খবর । এই বিষয়ে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের এক দায়িত্বশীল আধিকারিক শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন ৷ তবে আমন্ত্রণপত্রের বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই সামনে আসেনি ৷
নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত, চিন, পাকিস্তান-সহ মোট 13টি দেশের সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে মন্ত্রিসভার শপথবাক্য পাঠ করাবেন বলে জানা গিয়েছে । শনিবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বঙ্গভবনের এক আধিকারিক বলেন, "রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সে (নতুন মন্ত্রিসভার) শপথবাক্য পাঠ করাবেন ৷"
যদিও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো এবং ইত্তেফাক পত্রিকার মতে, সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করানোর কথা স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর ৷ তবে তাঁর পরিবর্তে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন ৷ সাধারণ নির্বাচনের পর সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনেই এই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হবে বলে জানা যাচ্ছে ।
এদিকে আগামী 17 ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারত সফরে আসছেন । ওইদিন মুম্বইয়ে মোদি ও ম্যাক্রোঁর বৈঠকের কথা আছে । ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সেদিন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করার কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ৷ তাই নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সম্ভাবনা কতটা তা এখনই বলা যাচ্ছে না । সেক্ষেত্রে তারেকে'র শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে পাঠাতে পারে নয়াদিল্লি ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এই শপথ অনুষ্ঠান শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আঞ্চলিক কূটনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করবে । বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোন পথে এগোবে, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে ।
নির্বাচনে বিএনপির জয়ের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান ৷ এক্স হ্যান্ডেলে বাংলায় শুভেচ্ছাবার্তা লিখে পোস্ট করার পাশাপাশি, একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখেন মোদি ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছাবার্তার জবাবে এক্স হ্যান্ডলে বিএনপি লেখে, জাতীয় নির্বাচনে দলের নিরঙ্কুশ জয়ের ক্ষেত্রে তারেক রহমানের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য তারা কৃতজ্ঞ । পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংবেদনশীলতা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশাবাদও প্রকাশ করে BNP ।
নির্বাচনে জয়ের পর শুক্রবার তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথম টেলিফোন কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী মোদি দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।
