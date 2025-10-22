অপহরণ ও হত্যার মামলায় 15 সেনা আধিকারিককে জেলে পাঠাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ উঠেছিল 16 জন সেনা আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁদের মধ্যে 15 জনের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত ৷
By PTI
Published : October 22, 2025 at 8:54 PM IST
ঢাকা, 22 অক্টোবর: অপহরণ, হত্যা এবং নিজেদের হেফাজতে নিয়ে অত্যাচার করার অভিযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বুধবার সেনাবাহিনীর 15 জন কর্তব্যরত আধিকারিককে কারাদণ্ডের নির্দেশ শুনিয়েছে ৷ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সংঘটিত অপরাধের তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ উঠেছিল ৷ ট্রাইবুনালের বিচারপতি এম গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ 'পলাতক' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারের নির্দেশও দিয়েছে ৷
কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ওই আধিকারিকদের বুধবার ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় ৷ এর আগে, ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর গত 11 অক্টোবর সেনা কর্তৃপক্ষ ওই 15 জনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ৷
ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ ঘোষণার পর সরকারের তরফে প্রধান আইনজীবী তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, “আজ আদালতে হাজির করানো 15 জন সেনা আধিকারিককে অপহরণ, হত্যা ও হেফাজতে নিয়ে নির্যাতনের মামলায় কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল ৷” তিনি বলেন, "এদিন আদালত কোনও জামিনের আবেদন শুনতে চায়নি ৷ আগামী 5 নভেম্বর পরবর্তী শুনানি ৷ তার আগে জামিনের আবেদন করা যাবে ৷"
দিনের শুরুতে সবুজ রঙের একটি বাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে কঠোর নিরাপত্তায় ট্রাইব্যুনালে আনা হয় এক মেজর জেনারেল, ছয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কয়েকজন কর্নেল, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর-সহ 15 জন অভিযুক্ত সেনা আধিকারিককে ৷ সকলেই সাধারণ পোশাকে আদালতে হাজির হন ৷ আদালত চত্বরে ছিল বিশেষ পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ৷ ট্রাইব্যুনালের আদেশ ঘোষণার পর ওই আধিকারিকদের ফের ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে নির্ধারিত ‘সাব-জেল’-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
রায় ঘোষণার পর অভিযুক্ত সেনা আধিকারিকদের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার সরওয়ার হোসেন বলেন, "অভিযুক্তরা পরবর্তী শুনানির আগে দু’টি আবেদন করবেন- একটি জামিনের জন্য, এবং যদি জামিন নাকচ হয়, তাহলে বিশেষ হেফাজতের ৷"
বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারির সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে ৷ প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে, যাতে শেখ হাসিনা সরকারের সময়কালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার করা যায় ৷ তবে সংশোধিত আইনের অধীনে কর্তব্যরত সেনা আধিকারিকদের অসামরিক আদালতে হাজির করা এবং বিচার প্রক্রিয়া চালানো নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ দানা বেঁধেছে ৷
ট্রাইব্য়ুনালের এক আইনজীবী গতকালই বলেছিলেন, যদি ওই 15 জন সেনা আধিকারিক আদালতে হাজির না হন, তাহলে তাঁদের 'পলাতক' ঘোষণা করা হবে ৷
গত 8 অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল 16 জন কর্মরত সেনা আধিকারিক ও শেখ হাসিনা-সহ আরও 14 জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল ৷ অভিযোগ, তাঁরা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিরোধীদের অপহরণ, হত্যা এবং নির্যাতনে যুক্ত ছিলেন ৷
এরপরই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, যদিও ট্রাইব্যুনালের আনুষ্ঠানিক আদেশ তখনও আসেনি, তবু 16 জন অভিযুক্তের মধ্যে 15 জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ অন্য একজন, শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব, এখনও পলাতক ৷ তাঁর বিদেশ যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
কয়েকজন প্রাক্তন সেনাকর্তা ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, কর্মরত সেনা আধিকারিকদের অসামরিক আদালতে বিচার সেনাবাহিনীর মনোবলে আঘাত হানতে পারে ৷ অন্য দিকে, বিএনপি ইউনূস সরকারকে সতর্ক করে বলেছে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, এমন কোনও পদক্ষেপ যেন না করা হয় ৷ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ এদিন রাজনৈতিক দলগুলির একটি সভায় বলেন, "আমরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই ৷ কোনও ঝুঁকি নেওয়া এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷"
2010 সালে শেখ হাসিনার আমলে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বিডি) মূলত মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের বিচারের জন্য তৈরি হয়েছিল ৷ এখন সেই ট্রাইব্যুনাল ব্যবহার হচ্ছে হাসিনার আমলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার প্রক্রিয়ায় ৷
বর্তমানে আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ শীর্ষ নেতা হয় জেলবন্দি অথবা আত্মগোপন করে আছেন ৷ দলের কর্মীরা এখনও ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছোট ছোট বিক্ষোভ মিছিল করছেন ৷ মঙ্গলবার ঢাকায় এমন বেশ কয়েকটি মিছিল হয়, যেখান থেকে পুলিশ অন্তত ছ’জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে ৷ এদিকে অন্তর্বর্তী প্রশাসন হাসিনার দলের প্রকাশ্যে কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ আসন্ন নির্বাচনে তারা লড়তে পারবে না ৷