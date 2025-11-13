মানবতাবিরোধী অপরাধের হাসিনার সাজা ঘোষণা পিছল, লীগের বনধে উত্তপ্ত বাংলাদেশ
শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয়েছে ৷ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানিয়েছে সরকারি পক্ষের আইনজীবী ৷ সাজা ঘোষণা হবে সোমবার ৷
ঢাকা, 13 নভেম্বর: জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতা-বিরোধী অপরাধে তাঁর অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করার কথা থাকলেও তা হয়নি ৷ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বিডি) জানিয়েছে, আগামী 17 নভেম্বর হাসিনার সাজা ঘোষণা হবে ৷
তিনি ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদউজ্জামান খান কামাল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল তথা পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনেরও সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ৷ গত বছরের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের চাপের মুখে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা ৷ তিনি এখন ভারতের আশ্রয়ে ৷ তাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার পর্বে তিনি উপস্থিত ছিলেন না ৷ তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আদালতে হাজিরা দেননি ৷ তাঁদের অনুপস্থিতিতেই অপরাধের বিচার হয়েছে ৷ আদালত তাঁদের পলাতক ঘোষণা করেছে ৷
এদিকে আইজিপি আবদুল্লা আল-মামুন এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছেন ৷ বিচার পর্বে তিনি উপস্থিত ছিলেন ৷ জুলাই বিপ্লবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের তরফে সরকারি আইনজীবীরা শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণার আবেদন জানিয়েছেন ৷
এদিন আদালতের উপস্থিত এক সাংবাদিক সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "তিন জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আগামী 17 নভেম্বর রায় ঘোষণা করবেন ৷" আইসিটি-বিডির প্রধান বিচারপতি মোহম্মদ গোলাম মর্তুজা পরবর্তী দিন স্থির করেছেন ৷
এদিকে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাজা ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ৷ দিনভর বনধের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ ৷ বাংলাদেশে লীগের কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না-করেই বনধ ডেকেছে হাসিনার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলটি ৷
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোমা হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এদিন ভোরে অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখায় আগুন ধরিয়ে দেয় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ৷ 1983 সালে সমাজের দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য 2006 সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ৷ গত বছর হাসিনা দেশ ছাড়ার তিন দিন পর ইউনূস বাংলাদেশে ফেরেন ৷ 8 অগস্ট তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঢাকার রাস্তাঘাট শুনশান ৷ যদিও সাধারণ মানুষ কাজেকর্মে বেরিয়েছেন ৷ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে একাধিক প্রতিষ্ঠান অশান্তির ভয়ে অনলাইনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ গতকাল রাতে ঢাকা রেলস্টেশনে একটি পরিত্য়ক্ত বগিতে আগুন লাগানো হয় ৷ ঢাকাজুড়ে একের পর এক মৃদু বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ রাতে একাধিক বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বোমা ফাটানো হয় ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলিতে অবশ্য কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷
এই আবহে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্পষ্ট বার্তা, কোথাও কোনও অশান্তির চেষ্টা করলে তা বরদাস্ত করা হবে না ৷ রাজধানীর সর্বত্র পুলিশি টহলদারি চালাচ্ছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েন করা হয়েছে ৷
ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মোহাম্মদ সাজ্জাত আলি সাংবাদিকদের বলেন, "ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ ঢাকার জনগণ আওয়ামী লীগের বিধ্বংসী কাজকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ৷"
শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাঁর বিচার হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশ্ন উঠেছে ৷ সপ্তাহের প্রথমে ব্রিটেনের একটি আইনি সংস্থা ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্স রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে একটি জরুরি আবেদন পেশ করেন ৷ তাদের অভিযোগ, একটি নির্বাচিত নয় এমন একটি অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আবহাওয়ায় হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করছে ৷ এই অন্তর্বর্তী সরকারের কোনও গণতান্ত্রিক জনাদেশ নেই ৷
গত কয়েক সপ্তাহে আওয়ামী লীগও আন্তর্জাতিক আদালতগুলিতে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দমন-পীড়নের অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ গত মাসে দ্য হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে আওয়ামী লীগ ৷ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুন ও যথেচ্ছাচার গ্রেফতার-সহ মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ করেছে ৷