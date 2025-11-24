হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরাতে কূটনৈতিক চাপ বাড়াল ইউনূসের সরকার
চিঠি পাঠিয়ে হাসিনাকে ভারতের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করল বাংলাদেশ ৷ তবে এ নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি দিল্লি ৷
Published : November 24, 2025 at 4:11 PM IST
ঢাকা ও নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে এবার সরকারিভাবে চিঠি দিল বাংলাদেশ ৷ 17 নভেম্বর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ সে সময় কূটনৈতিক নোট পাঠিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ফেরানোর দাবি করেছিল ইউনূস প্রশাসন ৷ এবার সরকারিভাবে চিঠি পাঠাল ঢাকা ৷
সম্প্রতি চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে বাংলাদেশের সরকারি সংবাদসংস্থা বিএনএস-কে জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন ৷ তবে চিঠিতে কী লেখা আছে সে বিষয়ে কোনও তথ্য তিনি দিতে চাননি ৷ বিএনএস আরও জানিয়েছে, দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই চিঠিটি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ তবে সোমবার দুপুর পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে ভারত সরকারের কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি ৷
গণ আন্দোলনের জেরে 2024 সালের 5 অগস্ট দেশ ছাড়েন হাসিনা ৷ তাঁকে দেশ ছাড়তে মাত্র 40 মিনিট সময় দিয়েছিল বাংলাদেশ সেনা ৷ বাহিনীর বিশেষ বিমানে দিল্লি এসে পৌঁছনোর পর থেকে ভারতেই আছেন ৷ প্রকাশ্যে না এলেও মাঝেমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দেন মুজিবতনয়া ৷ ইউনূস সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আক্রমণ শানান ৷ এ নিয়ে নিজেদের আপত্তির কথা বারবার তুলে ধরেছেন ইউনূসরা ৷ এর পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে দিতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে থাকা চুক্তির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷
ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত সোমবার দুপুরে মানবতা বিরোধী অপরাধে হাসিনা-সহ তিন জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ট্রাইবুনাল ৷ হাসিনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে ৷ প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷ রাজসাক্ষী হয়ে হাসিনা এবং আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে তদন্তকারী থেকে শুরু করে আদালতকে তথ্য দেওয়ায় তাঁর সাজা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেদিনও ইউনূসকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন হাসিনা ৷
তাঁর দল আওয়ামী লীগের তরফে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি বক্তব্যে হাসিনা দাবি করেন, ট্রাইবুনালের রায়ের নেপথ্যে রয়েছে ইউনূসদের রাজনৈতিক স্বার্থ ৷ 2024 সালের জুলাই এবং অগস্ট মাসে দু'টি গণহত্যার ঘটনায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ৷ হাসিনা স্পষ্ট জানান, তিনি বা অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায়নি ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অন্তর্বর্তী সরকার এবং তার ভিতরে থাকা কিছু মানুষের খুনে মানসিকতার প্রতিফলন বলেও সেদিন মন্তব্য করেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে গত 15 মাসেরও বেশি সময় ধরে হাসিনাকে দেশে ফেরানোর কথা বলে আসছে বাংলাদেশ ৷ তবে এ ব্যাপারে চিঠি পাঠানোর চেয়ে বেশি কিছু করেনি অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷